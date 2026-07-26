Ради тех, кто ждет их дома

– Бурое семейство переходило дорогу, и пришлось тормозить в считаных метрах. Когда все оказались на другой стороне обочины, мать встала на задние лапы во весь рост. Сказать, что по спине пробежал холодок, это ничего не сказать… – со смехом вспоминает Оксана Яковлева. – Такие встречи не редкость, особенно в южных, юго-западных и западных районах республики. Медведи могут выходить на проезжую часть после зимней спячки в поисках пищи, а также в период активности: в конце мая, июне и первой половине июля, когда у взрослых особей идет гон.

Специалисты связывают участившиеся выходы медведей на трассы с комплексом причин: ростом численности, недостатком пропитания и лесными пожарами.

– В той поездке нас было три девочки, – уточняет она. – Бензин практически на нуле – мы проворонили заправку в Тынде. В Якутии оно как… если не заправился, то все, ты по-настоящему один на один с тайгой. К счастью, одна из нас припасла пару канистр: этого хватило, чтобы чуть-чуть дозаправиться и добраться до ближайшей АЗС – это полсотни километров назад, в Тынду.

– За прохождение таких маршрутов участникам вручают нашивки, это не просто сувениры, а знаки того, что дорога была настоящей, – отмечает Яковлева.

А вот «стоимость» осторожности, которую выбирают байкерши, вообще не посчитать в рублях. Ее цена – в спокойствии тех, кто ждет дома. В «БАЙКальских АНГЕЛАХ» шестнадцать участниц от 18 до 47 лет, и половина из них – мамы.

«БАЙКальские АНГЕЛЫ» – первый и пока единственный женский мотоклуб в Бурятии. История его началась семь лет назад, когда пять девушек решили создать что-то свое. Сегодня в клубе шестнадцать участниц, за их плечами тысячи километров, пройденных по просторам России. Но даже такой внушительный опыт не избавляет их от необходимости вновь и вновь доказывать простую истину: у мотоцикла нет деления на «мужской» и «женский».– Когда-то в самой большой мотоколонне нашего города вообще женщин не было. Потом появились – одна, вторая… – начинает рассказ президент мотоклуба Оксана Яковлева. – Постепенно перезнакомились – катались совместно со своими мужьями, которые состояли в мотоклубе «Оппозит». Подумали как-то раз, а почему бы нам не создать свой собственный мотоклуб? В 2019 году наконец решились, так и появились «БАЙКальские АНГЕЛЫ».Оксана призналась, что изначально она вообще не имела отношения к мотоциклам. Байкером был ее муж Евгений Яковлев, президент старейшего мотоклуба Улан-Удэ «Оппозит», который существует с 1997 года.– Я никогда не мечтала и не хотела кататься на мотоциклах. Через пять-шесть лет после свадьбы муж купил японский байк, и первое время я ездила с ним пассажиром. Потом мы начали заниматься арендой мотоциклов: в городе тогда сложно было с обучением на категорию «А», сдать можно было только по самоподготовке. И вот однажды одна девушка спросила меня: «А ты сама-то умеешь ездить?». Мне было стыдно признаться, что нет… Тогда я сказала своему мужу: либо покупаем мне мотоцикл и я учусь, либо я не в теме. Так все и началось, – вспоминает она.Название, кстати, родилось не случайно. Избранницы «оппозитчиков» негласно называли себя «Ангелами «Оппозита» – в знак того, что они, подобно ангелам, оберегают своих мужей.Когда девушки создавали собственный мотоклуб, с прежним наименованием пришлось попрощаться.– Слово «БАЙКальские» мы добавили не случайно, оно имеет двойное значение: мы живем возле Байкала, а БАЙК – это мотоцикл, – объясняет Яковлева.Первая пятерка участниц – не случайный состав, а необходимый минимум по негласным байкерским правилам.– Да, начиная с пяти человек можно всерьез говорить о появлении полноценного мотоклуба. Если вас меньше, то ничего не получится, – разъясняет Оксана Яковлева. – Все по-взрослому: есть правила, выстроенная иерархия – президент, вице-президент, казначей и прочие роли.Причем просто взять и начать называть себя мотоклубом нельзя. Сначала необходимо получить одобрение самого старшего клуба города – «Оппозита». Вдобавок нужно доказать делом, что вы действительно достойны: а для этого накатывать километры, покорять дальние маршруты, быть заметными в мотосообществе. Просто так ничего не бывает: уважение нужно заслужить.Еще одна неотъемлемая традиция – два имени у участницы: обычное и дорожное.– У меня – «Оксана Борисовна», у Зинаиды – «Гаечка», у Виктории – «Викуля», еще «Рыжая», «Тетя Ася», «Маркиза», «Анчоус» и другие, – перечисляет прозвища президент мотоклуба.Есть у мотоклубов и свой, особый язык знаков – «цвета». Это система нашивок, по которой сразу понятно, к какому сообществу принадлежит байкер.– Их размещают на спине жилетки, – говорит Яковлева.В классическом варианте композиция складывается из трех элементов. Верхний – название клуба. В центре – эмблема, нередко дополненная аббревиатурой, обозначающей тип объединения (MC, MCC и другие). Нижний – место дислокации (страна, регион или город).– Путешествуем в основном далеко: Монголия (от Улан-Удэ до Улан-Батора около 580 км), Новосибирск (около 2260 км), Алтай (около 2570 км), Якутия (около 2740 км), Владивосток (около 3500 км) и пр., – перечисляет опытная мотоциклистка.Один из самых напряженных выездов пришелся на Якутию: именно там она лицом к лицу столкнулась с медведицей и медвежатами.На дороге подводит не только топливо, но и техника тоже дает сбой – мотоциклы ломаются.– Однажды у меня на ходу прострелило колесо, сорвало ниппель, а я шла на скорости 90-100 км/ч. Повезло, что рядом не было ни машин, ни «встречки»: удалось остановиться не упав, – делится Оксана. – С нами ехал один из «оппозитчиков», у которого был набор инструментов – сама бы я ничего не смогла сделать, разве что просить помощи у проезжающих.Правда рассчитывать на помощь, по словам байкерш, сейчас сложно.– Когда ехали до Красноярска, понадобился домкрат. Пытались остановить машину – все пролетали мимо. В Красноярске в итоге остановилась одна машина, но и то потому, что водитель сам оказался байкером, просто в тот момент ехал на автомобиле, – продолжает Яковлева. – Кстати, в культуре мотопутешествий негласный «язык» сигналов играет весьма важную роль. Если шлем лежит на земле перевернутым – значит у водителя закончился бензин. Если висит на руле – все в порядке, просто стоянка. Если стоит на земле – поломка, нужна помощь. В мотосообществе этот код знают и неизменно на него реагируют. Свой мимо не проедет…На базе, на сленге мотоциклистов называемом байк-пост, где соседствуют мотоклубы «Оппозит» и «БАЙКальские АНГЕЛЫ», всегда кипит жизнь: сюда заглядывают мотопутешественники со всего света.– Кто только у нас не был: корейцы, монголы, французы, немцы, итальянцы, австралийцы, китайцы, казахи, – загибает пальцы Оксана Яковлева. – И это неполный список.В интернете, к слову, существует такая вещь, как «МотоКарта». Это не просто справочник, а настоящая дорожная сеть взаимопомощи. Благодаря ей можно найти мастерские и гаражи, где реально помогут с ремонтом мотоцикла, в том числе в выходные, нередко за символическую плату или по взаимовыручке.– На ней отмечают не просто адреса, а проверенные места, о которых знают только свои – отели, гостевые дома, базы с охраняемой парковкой, а иногда даже возможность поставить байк в бокс. Мотоэвакуаторы – специализированные службы, которые умеют правильно перевозить мотоциклы, чтобы не повредить технику. Можно заранее узнать, какие события и фестивали проходят в тех краях, куда лежит твой путь… спланировать поездку так, чтобы она запомнилась не только километрами, но и яркими встречами, – продолжает экскурс наша собеседница. – Это не просто навигатор, а инструмент взаимопомощи. Байк-пост «Оппозит» на ней тоже отмечен.Особую атмосферу места подчеркивает одна из стен байк-поста – ее расписал байкер из монгольского клуба Red Falcons MC. Это профессиональный тату-мастер, который путешествует на мотоцикле, зарабатывая искусством татуировки. Его роспись – как знак единства: разные маршруты, разные страны, а язык дороги у всех один.– Маршруты у мотопутешественников и действительно самые разные, – подмечает президент мотоклуба. – Кто-то идет в кругосветку, кто то специально на Байкал, а кто то ставит целью Владивосток. Улан-Удэ нередко выступает транзитом, поэтому наш байк-пост для многих становится не просто точкой на карте, а местом, где можно перевести дух.В мотомире выносливость ценят не меньше, чем скорость. Это целая культура испытаний, где километры становятся мерилом преданности дороге.– Есть своя система нормативов, по которым байкеры проверяют себя на прочность, – обращает внимание Оксана Яковлева.И у нее довольно любопытная история.Все началось в США (1960-й). Байкер по прозвищу «Гвоздь» совершил по-настоящему дерзкий заезд: за 24 часа он преодолел около 1000 миль на мотоцикле без заднего амортизатора. Неудивительно, что друзья в шутку прозвали его Iron Butt («Железная задница»). Шутка со временем обросла легендой и превратилась в культовое испытание на выносливость.В 1984 году состоялось первое ралли Iron Butt. Вскоре появилась и официальная организация – Iron Butt Association (IBA), призванная фиксировать подобные достижения. Ее базовый норматив – SaddleSore 1000: 1000 миль (примерно 1610 км) ровно за сутки.Тяга к импортозамещению у русского человека в крови. Идея «Русской железной жопы» родилась у мотопутешественника Геннадия Filisof.Наша версия не просто повторяет западный образец – она предлагает свои уровни сложности:• «Железная жопа» – 1610 км за 24 часа.• «Железная жопа 2000» – 2000 км за 24 часа.• «Железная жопа CRAZY» – 2500 за 24 часа.• «Железная жопа HARD» – 2500 км за 36 часов.• «Железная жопа EXTRIM 3000» – 3000 км за 36 часов.• «Железная жопа MAD» – 3500 км за 48 часов.Прохождение маршрута подтверждают документально: чеками с автозаправочных станций, фотографиями на контрольных точках, а в отдельных случаях – показаниями свидетелей.– Такой подход делает достижение не просто личным рекордом, а объективно зафиксированным испытанием, – комментирует Оксана.Помимо «железных жоп», в мотосреде есть и другие нормативы, измеряющие преданность культуре. Например, «Железная печень» – его получают за участие в десяти мотособытиях за год: фестивалях, пробегах, конференциях.Отдельного внимания заслуживают локальные маршруты и нормативы. Ангарский мотоклуб «Сибирский ветер МСС» предлагает «Я был на Байкале» – нужно посетить контрольные точки в Листвянке, Култуке и Байкальске.Еще один яркий пример – «Саянское кольцо» через Тыву и Хакасию.Когда «БАЙКальские АНГЕЛЫ» только начинали путь, женские мотоклубы можно было пересчитать по пальцам. Сейчас ситуация существенно изменилась.– Недавно мы побывали на первом женском мотофоруме, состоявшемся в Екатеринбурге. Это был по-настоящему масштабный сбор: приехали мотоциклистки из Владивостока, Омска, Красноярска, Казани, Москвы, Краснодара и других городов. Форум объединил участниц из России, Беларуси и Казахстана – всего зарегистрировалось 20 клубов и порядка 350 девушек, – рассказывает президент женского мотоклуба Бурятии.Несмотря на рост женских мотоклубов, стереотипы сохраняются: по словам президента «БАЙКальских АНГЕЛОВ» Оксаны Яковлевой, не все мужчины воспринимают женщин на мотоциклах всерьез.– Даже несмотря на то, что нашему клубу уже семь лет, – с сожалением констатирует она.Стереотипы о байкерах держатся на удивление крепко, во многом им «помог» кинематограф. В фильмах мотоциклист – это почти всегда бунтарь вне закона: грубый, агрессивный, связанный с криминалом.– Порой к нам так относятся, словно мы поголовно алкоголики и наркоманы, которые только и делают, что дерутся и крушат все вокруг. Экранный образ намертво въелся в сознание, и его очень сложно опровергнуть, – акцентирует Оксана Яковлева. – Наглядным доказательством стал фестиваль «Байки на Байкале» на базе «Зенит». Организаторы поначалу смотрели на байкеров с откровенной тревогой: казалось, что толпа мотоциклистов неизбежно все разнесет. Но по итогам фестиваля настороженность сменилась искренним удивлением и даже благодарностью.Оказалось, что «опасные типы» сами следят за порядком, помогают с организацией и ведут себя спокойнее многих других гостей.Еще один устойчивый миф – будто байкеры не мыслят жизни без алкоголя. На деле многие в мотосообществе вообще не пьют: когда ты за рулем двухколесной техники, трезвость – не добродетель, а элементарное условие безопасности.Быть «БАЙКальским АНГЕЛОМ» – значит ежедневно отыскивать равновесие между свободой и семейным уютом.– В тех случаях, когда муж не увлечен мотокультурой, поддержка проявляется в принятии, – рассказывает президент мотоклуба. – Избранник одной из наших девочек не имеет отношения к мотоциклам, но ни словом, ни взглядом не ставит преград на ее пути. Недавно она ездила в Новосибирск. Он же всю дорогу следовал за ней на машине. Чтобы быть рядом, чтобы она не осталась одна, если что-то случится.В этом, наверное, и есть настоящая поддержка, когда не обязательно разделять увлечение, достаточно уважать его.– Но бывает так не всегда… – намекает на межличностные конфликты Оксана.Есть у девушек и свои, чисто практические трудности – например, рост. Мотоциклы тяжелые, а ноги должны уверенно доставать до земли: это вопрос безопасности и комфорта.– У меня третий мотоцикл, но на нем я езжу уже 12 лет – BMW F650. До этого были Honda CBR 150 и Suzuki SV. Менять его не планирую: он хоть и 1997 года, но ремонтопригодный и надежный. Для меня это не просто техника, это проверенный напарник, с которым пройдено столько дорог, что расставаться нет ни смысла, ни желания.По наблюдениям байкеров, у местных в основном японские мотоциклы, но рынок постепенно заполняют китайские.– У китайцев тонкий и хрупкий пластик, хотя двигатели неплохие, – говорят представительницы мотоклуба. – Сами байки как будто из «сырого» материала сделаны: гайки, болты, пластик вызывают вопросы. Хотя японцам они уже составляют конкуренцию, особенно в классе эндуро. Со временем видно будет, как они себя покажут – пока выводы делать рано. Зато купить китайский мотоцикл проще: они дешевле и продаются в рассрочку.– Женский мотоклуб очень сильно завязан на детях, – говорит Оксана Яковлева. – С их появлением отношение к езде, безусловно, меняется. Ты стараешься меньше рисковать: не обгоняешь лишний раз, не превышаешь скорость. Ведь теперь за твоей спиной не только ветер, но и чья-то маленькая вселенная, которую ты бережешь каждым своим решением на дороге.Мотоциклисты по-прежнему остаются одной из самых уязвимых категорий на дороге, и дело не только в двух колесах, но и в том, как на них смотрят другие участники движения. В России по итогам прошлого года число дорожно-транспортных происшествий с мотоциклами выросло на 8,2 % – до 9758 аварий, раненых стало больше на 8,3 % (10,5 тыс. человек), погибших – на 8,8 % (969 человек).Да, примерно в 56,3% аварий (около 5,5 тыс. случаев) виновными признали самих мотоциклистов. Чаще всего из-за превышения скорости. В мотосообществе прекрасно понимают, что часть ответственности лежит на самих байкерах. Но представительницы мотоклуба настаивают: картина не черно-белая.Во-первых, немалая доля аварий происходит по вине автомобилистов, которые элементарно не замечают мотоцикл в потоке.– Это не про злой умысел, а про слепые зоны и особенности восприятия: мозг водителя «фильтрует» маленький объект, считая его менее значимым, и замечает слишком поздно, – подчеркивает Оксана.Во-вторых, в статистику вносят вклад незарегистрированные питбайки.– Ими частенько управляют подростки без должной подготовки, – утверждает она.В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов сезонность. Пик аварийности приходится на теплые месяцы, когда на дорогах резко вырастает количество мотоциклистов.Если исключить мотоциклы, то статистика такова: в прошлом году только с участием автомобилей произошло 128 тыс. ДТП. В них погибло около 13,9 тыс. человек, ранено порядка 158 тысяч. Почти каждая пятая авария случилась из-за превышения скорости, еще около 17% – из-за несоблюдения очередности проезда.– Проблема рискованного поведения на дороге общая, а не исключительно «мотоциклетная», – резюмирует Яковлева.Позиция «БАЙКальских АНГЕЛОВ» по поводу безопасности детей на питбайках четкая и бескомпромиссная – ответственность целиком лежит на родителях.– Прежде чем давать руль, ребенка нужно обезопасить. Сделать все возможное, чтобы свести риски к минимуму: подобрать полноценную экипировку, организовать обучение на какой-то площадке, – настаивают представительницы мотоклуба. – Катание по бездорожью в футболке и шортах – это легкомыслие.Для детей мотоцикл – источник адреналина, способ заявить о себе и испытать границы возможного. Но в этом возрасте эмоции затмевают осторожность и ребенок просто не в состоянии в полной мере осознать степень опасности. Именно поэтому взрослые не имеют права полагаться на детскую сознательность.– Речь вовсе не идет о том, чтобы лишать детей драйва и острых ощущений. Наоборот, клуб как раз за то, чтобы ребенок мог прочувствовать всю притягательность мотомира, но в безопасных, контролируемых условиях… не ценой жизни, – убеждены байкерши.«БАЙКальские АНГЕЛЫ» – не только про дороги и скорость, но и про то, как стальной характер и горячий мотор могут согревать тех, кому особенно не хватает тепла. Мотоклуб организует благотворительные акции, потому что знает: настоящая сила в том, чтобы отдавать.– Мы периодически проводим сбор средств, – рассказывает Яковлева. – К 1 сентября, например, закупали все необходимое для ГБУСО «Селенгинский центр социальной помощи семье и детям». Узнавали у сотрудников, чего не хватает… а там ведь речь не про излишества, а про самое нужное: тетради, рюкзаки, форму, обувь. Мотоклуб закрывал эти пункты по списку.Они также сотрудничают с благотворительным фондом «Радость материнства», который поддерживает малообеспеченные семьи.– 1 июня проводили праздник и пригласили нас, – вспоминает президент мотоклуба. – Мы приехали, пообщались со всеми, сфотографировались, покатали детей на мотоциклах. Кажется, что это мелочь, но для ребят такие моменты становятся по-настоящему яркими воспоминаниями, иногда чуть ли не самыми светлыми за год. Некоторые из них счастливы просто посидеть на настоящем байке, почувствовать его мощь и услышать рокот мотора.В День защиты детей мотоклубы совместно с экстренными службами провели в центре города квест по безопасности. Сотрудники МЧС, ГИБДД, медицины катастроф и пожарные рассказали детям о своей работе: показали оборудование и объяснили, как вести себя в экстренных ситуациях.– Ребята собирали отметки на станциях маршрута и получали не просто сладкие призы, а самое ценное – практические знания, которые могут однажды спасти им жизнь, – подытоживает Оксана Яковлева.