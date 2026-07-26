Общество 26.07.2026 в 07:00
Ради тех, кто ждет их дома
«БАЙКальские АНГЕЛЫ» рассказали о том, как материнство заставляет скорость соседствовать с осторожностью
Текст: Наталия Грюнвальд
«БАЙКальские АНГЕЛЫ» – первый и пока единственный женский мотоклуб в Бурятии. История его началась семь лет назад, когда пять девушек решили создать что-то свое. Сегодня в клубе шестнадцать участниц, за их плечами тысячи километров, пройденных по просторам России. Но даже такой внушительный опыт не избавляет их от необходимости вновь и вновь доказывать простую истину: у мотоцикла нет деления на «мужской» и «женский».
В один прекрасный день
– Когда-то в самой большой мотоколонне нашего города вообще женщин не было. Потом появились – одна, вторая… – начинает рассказ президент мотоклуба Оксана Яковлева. – Постепенно перезнакомились – катались совместно со своими мужьями, которые состояли в мотоклубе «Оппозит». Подумали как-то раз, а почему бы нам не создать свой собственный мотоклуб? В 2019 году наконец решились, так и появились «БАЙКальские АНГЕЛЫ».
Оксана призналась, что изначально она вообще не имела отношения к мотоциклам. Байкером был ее муж Евгений Яковлев, президент старейшего мотоклуба Улан-Удэ «Оппозит», который существует с 1997 года.
– Я никогда не мечтала и не хотела кататься на мотоциклах. Через пять-шесть лет после свадьбы муж купил японский байк, и первое время я ездила с ним пассажиром. Потом мы начали заниматься арендой мотоциклов: в городе тогда сложно было с обучением на категорию «А», сдать можно было только по самоподготовке. И вот однажды одна девушка спросила меня: «А ты сама-то умеешь ездить?». Мне было стыдно признаться, что нет… Тогда я сказала своему мужу: либо покупаем мне мотоцикл и я учусь, либо я не в теме. Так все и началось, – вспоминает она.
Название, кстати, родилось не случайно. Избранницы «оппозитчиков» негласно называли себя «Ангелами «Оппозита» – в знак того, что они, подобно ангелам, оберегают своих мужей.
Когда девушки создавали собственный мотоклуб, с прежним наименованием пришлось попрощаться.
– Слово «БАЙКальские» мы добавили не случайно, оно имеет двойное значение: мы живем возле Байкала, а БАЙК – это мотоцикл, – объясняет Яковлева.
Все более чем по-взрослому
Первая пятерка участниц – не случайный состав, а необходимый минимум по негласным байкерским правилам.
– Да, начиная с пяти человек можно всерьез говорить о появлении полноценного мотоклуба. Если вас меньше, то ничего не получится, – разъясняет Оксана Яковлева. – Все по-взрослому: есть правила, выстроенная иерархия – президент, вице-президент, казначей и прочие роли.
Причем просто взять и начать называть себя мотоклубом нельзя. Сначала необходимо получить одобрение самого старшего клуба города – «Оппозита». Вдобавок нужно доказать делом, что вы действительно достойны: а для этого накатывать километры, покорять дальние маршруты, быть заметными в мотосообществе. Просто так ничего не бывает: уважение нужно заслужить.
Еще одна неотъемлемая традиция – два имени у участницы: обычное и дорожное.
– У меня – «Оксана Борисовна», у Зинаиды – «Гаечка», у Виктории – «Викуля», еще «Рыжая», «Тетя Ася», «Маркиза», «Анчоус» и другие, – перечисляет прозвища президент мотоклуба.
Есть у мотоклубов и свой, особый язык знаков – «цвета». Это система нашивок, по которой сразу понятно, к какому сообществу принадлежит байкер.
– Их размещают на спине жилетки, – говорит Яковлева.
В классическом варианте композиция складывается из трех элементов. Верхний – название клуба. В центре – эмблема, нередко дополненная аббревиатурой, обозначающей тип объединения (MC, MCC и другие). Нижний – место дислокации (страна, регион или город).
Путешествие в тысячи километров
– Путешествуем в основном далеко: Монголия (от Улан-Удэ до Улан-Батора около 580 км), Новосибирск (около 2260 км), Алтай (около 2570 км), Якутия (около 2740 км), Владивосток (около 3500 км) и пр., – перечисляет опытная мотоциклистка.
Один из самых напряженных выездов пришелся на Якутию: именно там она лицом к лицу столкнулась с медведицей и медвежатами.
На дороге подводит не только топливо, но и техника тоже дает сбой – мотоциклы ломаются.
– Однажды у меня на ходу прострелило колесо, сорвало ниппель, а я шла на скорости 90-100 км/ч. Повезло, что рядом не было ни машин, ни «встречки»: удалось остановиться не упав, – делится Оксана. – С нами ехал один из «оппозитчиков», у которого был набор инструментов – сама бы я ничего не смогла сделать, разве что просить помощи у проезжающих.
Правда рассчитывать на помощь, по словам байкерш, сейчас сложно.
– Когда ехали до Красноярска, понадобился домкрат. Пытались остановить машину – все пролетали мимо. В Красноярске в итоге остановилась одна машина, но и то потому, что водитель сам оказался байкером, просто в тот момент ехал на автомобиле, – продолжает Яковлева. – Кстати, в культуре мотопутешествий негласный «язык» сигналов играет весьма важную роль. Если шлем лежит на земле перевернутым – значит у водителя закончился бензин. Если висит на руле – все в порядке, просто стоянка. Если стоит на земле – поломка, нужна помощь. В мотосообществе этот код знают и неизменно на него реагируют. Свой мимо не проедет…
Байк-пост, где дружат континенты
На базе, на сленге мотоциклистов называемом байк-пост, где соседствуют мотоклубы «Оппозит» и «БАЙКальские АНГЕЛЫ», всегда кипит жизнь: сюда заглядывают мотопутешественники со всего света.
– Кто только у нас не был: корейцы, монголы, французы, немцы, итальянцы, австралийцы, китайцы, казахи, – загибает пальцы Оксана Яковлева. – И это неполный список.
В интернете, к слову, существует такая вещь, как «МотоКарта». Это не просто справочник, а настоящая дорожная сеть взаимопомощи. Благодаря ей можно найти мастерские и гаражи, где реально помогут с ремонтом мотоцикла, в том числе в выходные, нередко за символическую плату или по взаимовыручке.
– На ней отмечают не просто адреса, а проверенные места, о которых знают только свои – отели, гостевые дома, базы с охраняемой парковкой, а иногда даже возможность поставить байк в бокс. Мотоэвакуаторы – специализированные службы, которые умеют правильно перевозить мотоциклы, чтобы не повредить технику. Можно заранее узнать, какие события и фестивали проходят в тех краях, куда лежит твой путь… спланировать поездку так, чтобы она запомнилась не только километрами, но и яркими встречами, – продолжает экскурс наша собеседница. – Это не просто навигатор, а инструмент взаимопомощи. Байк-пост «Оппозит» на ней тоже отмечен.
Особую атмосферу места подчеркивает одна из стен байк-поста – ее расписал байкер из монгольского клуба Red Falcons MC. Это профессиональный тату-мастер, который путешествует на мотоцикле, зарабатывая искусством татуировки. Его роспись – как знак единства: разные маршруты, разные страны, а язык дороги у всех один.
– Маршруты у мотопутешественников и действительно самые разные, – подмечает президент мотоклуба. – Кто-то идет в кругосветку, кто то специально на Байкал, а кто то ставит целью Владивосток. Улан-Удэ нередко выступает транзитом, поэтому наш байк-пост для многих становится не просто точкой на карте, а местом, где можно перевести дух.
ГТО по-байкерски: история Iron Butt
В мотомире выносливость ценят не меньше, чем скорость. Это целая культура испытаний, где километры становятся мерилом преданности дороге.
– Есть своя система нормативов, по которым байкеры проверяют себя на прочность, – обращает внимание Оксана Яковлева.
И у нее довольно любопытная история.
Все началось в США (1960-й). Байкер по прозвищу «Гвоздь» совершил по-настоящему дерзкий заезд: за 24 часа он преодолел около 1000 миль на мотоцикле без заднего амортизатора. Неудивительно, что друзья в шутку прозвали его Iron Butt («Железная задница»). Шутка со временем обросла легендой и превратилась в культовое испытание на выносливость.
В 1984 году состоялось первое ралли Iron Butt. Вскоре появилась и официальная организация – Iron Butt Association (IBA), призванная фиксировать подобные достижения. Ее базовый норматив – SaddleSore 1000: 1000 миль (примерно 1610 км) ровно за сутки.
Тяга к импортозамещению у русского человека в крови. Идея «Русской железной жопы» родилась у мотопутешественника Геннадия Filisof.
Наша версия не просто повторяет западный образец – она предлагает свои уровни сложности:
• «Железная жопа» – 1610 км за 24 часа.
• «Железная жопа 2000» – 2000 км за 24 часа.
• «Железная жопа CRAZY» – 2500 за 24 часа.
• «Железная жопа HARD» – 2500 км за 36 часов.
• «Железная жопа EXTRIM 3000» – 3000 км за 36 часов.
• «Железная жопа MAD» – 3500 км за 48 часов.
Прохождение маршрута подтверждают документально: чеками с автозаправочных станций, фотографиями на контрольных точках, а в отдельных случаях – показаниями свидетелей.
– Такой подход делает достижение не просто личным рекордом, а объективно зафиксированным испытанием, – комментирует Оксана.
Помимо «железных жоп», в мотосреде есть и другие нормативы, измеряющие преданность культуре. Например, «Железная печень» – его получают за участие в десяти мотособытиях за год: фестивалях, пробегах, конференциях.
Отдельного внимания заслуживают локальные маршруты и нормативы. Ангарский мотоклуб «Сибирский ветер МСС» предлагает «Я был на Байкале» – нужно посетить контрольные точки в Листвянке, Култуке и Байкальске.
Еще один яркий пример – «Саянское кольцо» через Тыву и Хакасию.
Когда «БАЙКальские АНГЕЛЫ» только начинали путь, женские мотоклубы можно было пересчитать по пальцам. Сейчас ситуация существенно изменилась.
– Недавно мы побывали на первом женском мотофоруме, состоявшемся в Екатеринбурге. Это был по-настоящему масштабный сбор: приехали мотоциклистки из Владивостока, Омска, Красноярска, Казани, Москвы, Краснодара и других городов. Форум объединил участниц из России, Беларуси и Казахстана – всего зарегистрировалось 20 клубов и порядка 350 девушек, – рассказывает президент женского мотоклуба Бурятии.
Несмотря на рост женских мотоклубов, стереотипы сохраняются: по словам президента «БАЙКальских АНГЕЛОВ» Оксаны Яковлевой, не все мужчины воспринимают женщин на мотоциклах всерьез.
– Даже несмотря на то, что нашему клубу уже семь лет, – с сожалением констатирует она.
Спасибо Голливуду за киношные клише
Стереотипы о байкерах держатся на удивление крепко, во многом им «помог» кинематограф. В фильмах мотоциклист – это почти всегда бунтарь вне закона: грубый, агрессивный, связанный с криминалом.
– Порой к нам так относятся, словно мы поголовно алкоголики и наркоманы, которые только и делают, что дерутся и крушат все вокруг. Экранный образ намертво въелся в сознание, и его очень сложно опровергнуть, – акцентирует Оксана Яковлева. – Наглядным доказательством стал фестиваль «Байки на Байкале» на базе «Зенит». Организаторы поначалу смотрели на байкеров с откровенной тревогой: казалось, что толпа мотоциклистов неизбежно все разнесет. Но по итогам фестиваля настороженность сменилась искренним удивлением и даже благодарностью.
Оказалось, что «опасные типы» сами следят за порядком, помогают с организацией и ведут себя спокойнее многих других гостей.
Еще один устойчивый миф – будто байкеры не мыслят жизни без алкоголя. На деле многие в мотосообществе вообще не пьют: когда ты за рулем двухколесной техники, трезвость – не добродетель, а элементарное условие безопасности.
Между шумом мотора и колыбельной
Быть «БАЙКальским АНГЕЛОМ» – значит ежедневно отыскивать равновесие между свободой и семейным уютом.
– В тех случаях, когда муж не увлечен мотокультурой, поддержка проявляется в принятии, – рассказывает президент мотоклуба. – Избранник одной из наших девочек не имеет отношения к мотоциклам, но ни словом, ни взглядом не ставит преград на ее пути. Недавно она ездила в Новосибирск. Он же всю дорогу следовал за ней на машине. Чтобы быть рядом, чтобы она не осталась одна, если что-то случится.
В этом, наверное, и есть настоящая поддержка, когда не обязательно разделять увлечение, достаточно уважать его.
– Но бывает так не всегда… – намекает на межличностные конфликты Оксана.
Есть у девушек и свои, чисто практические трудности – например, рост. Мотоциклы тяжелые, а ноги должны уверенно доставать до земли: это вопрос безопасности и комфорта.
– У меня третий мотоцикл, но на нем я езжу уже 12 лет – BMW F650. До этого были Honda CBR 150 и Suzuki SV. Менять его не планирую: он хоть и 1997 года, но ремонтопригодный и надежный. Для меня это не просто техника, это проверенный напарник, с которым пройдено столько дорог, что расставаться нет ни смысла, ни желания.
По наблюдениям байкеров, у местных в основном японские мотоциклы, но рынок постепенно заполняют китайские.
– У китайцев тонкий и хрупкий пластик, хотя двигатели неплохие, – говорят представительницы мотоклуба. – Сами байки как будто из «сырого» материала сделаны: гайки, болты, пластик вызывают вопросы. Хотя японцам они уже составляют конкуренцию, особенно в классе эндуро. Со временем видно будет, как они себя покажут – пока выводы делать рано. Зато купить китайский мотоцикл проще: они дешевле и продаются в рассрочку.
– Женский мотоклуб очень сильно завязан на детях, – говорит Оксана Яковлева. – С их появлением отношение к езде, безусловно, меняется. Ты стараешься меньше рисковать: не обгоняешь лишний раз, не превышаешь скорость. Ведь теперь за твоей спиной не только ветер, но и чья-то маленькая вселенная, которую ты бережешь каждым своим решением на дороге.
Не скорость убивает, а невнимательность
Мотоциклисты по-прежнему остаются одной из самых уязвимых категорий на дороге, и дело не только в двух колесах, но и в том, как на них смотрят другие участники движения. В России по итогам прошлого года число дорожно-транспортных происшествий с мотоциклами выросло на 8,2 % – до 9758 аварий, раненых стало больше на 8,3 % (10,5 тыс. человек), погибших – на 8,8 % (969 человек).
Да, примерно в 56,3% аварий (около 5,5 тыс. случаев) виновными признали самих мотоциклистов. Чаще всего из-за превышения скорости. В мотосообществе прекрасно понимают, что часть ответственности лежит на самих байкерах. Но представительницы мотоклуба настаивают: картина не черно-белая.
Во-первых, немалая доля аварий происходит по вине автомобилистов, которые элементарно не замечают мотоцикл в потоке.
– Это не про злой умысел, а про слепые зоны и особенности восприятия: мозг водителя «фильтрует» маленький объект, считая его менее значимым, и замечает слишком поздно, – подчеркивает Оксана.
Во-вторых, в статистику вносят вклад незарегистрированные питбайки.
– Ими частенько управляют подростки без должной подготовки, – утверждает она.
В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов сезонность. Пик аварийности приходится на теплые месяцы, когда на дорогах резко вырастает количество мотоциклистов.
Если исключить мотоциклы, то статистика такова: в прошлом году только с участием автомобилей произошло 128 тыс. ДТП. В них погибло около 13,9 тыс. человек, ранено порядка 158 тысяч. Почти каждая пятая авария случилась из-за превышения скорости, еще около 17% – из-за несоблюдения очередности проезда.
– Проблема рискованного поведения на дороге общая, а не исключительно «мотоциклетная», – резюмирует Яковлева.
Позиция «БАЙКальских АНГЕЛОВ» по поводу безопасности детей на питбайках четкая и бескомпромиссная – ответственность целиком лежит на родителях.
– Прежде чем давать руль, ребенка нужно обезопасить. Сделать все возможное, чтобы свести риски к минимуму: подобрать полноценную экипировку, организовать обучение на какой-то площадке, – настаивают представительницы мотоклуба. – Катание по бездорожью в футболке и шортах – это легкомыслие.
Для детей мотоцикл – источник адреналина, способ заявить о себе и испытать границы возможного. Но в этом возрасте эмоции затмевают осторожность и ребенок просто не в состоянии в полной мере осознать степень опасности. Именно поэтому взрослые не имеют права полагаться на детскую сознательность.
– Речь вовсе не идет о том, чтобы лишать детей драйва и острых ощущений. Наоборот, клуб как раз за то, чтобы ребенок мог прочувствовать всю притягательность мотомира, но в безопасных, контролируемых условиях… не ценой жизни, – убеждены байкерши.
Мотохранители детского счастья
«БАЙКальские АНГЕЛЫ» – не только про дороги и скорость, но и про то, как стальной характер и горячий мотор могут согревать тех, кому особенно не хватает тепла. Мотоклуб организует благотворительные акции, потому что знает: настоящая сила в том, чтобы отдавать.
– Мы периодически проводим сбор средств, – рассказывает Яковлева. – К 1 сентября, например, закупали все необходимое для ГБУСО «Селенгинский центр социальной помощи семье и детям». Узнавали у сотрудников, чего не хватает… а там ведь речь не про излишества, а про самое нужное: тетради, рюкзаки, форму, обувь. Мотоклуб закрывал эти пункты по списку.
Они также сотрудничают с благотворительным фондом «Радость материнства», который поддерживает малообеспеченные семьи.
– 1 июня проводили праздник и пригласили нас, – вспоминает президент мотоклуба. – Мы приехали, пообщались со всеми, сфотографировались, покатали детей на мотоциклах. Кажется, что это мелочь, но для ребят такие моменты становятся по-настоящему яркими воспоминаниями, иногда чуть ли не самыми светлыми за год. Некоторые из них счастливы просто посидеть на настоящем байке, почувствовать его мощь и услышать рокот мотора.
В День защиты детей мотоклубы совместно с экстренными службами провели в центре города квест по безопасности. Сотрудники МЧС, ГИБДД, медицины катастроф и пожарные рассказали детям о своей работе: показали оборудование и объяснили, как вести себя в экстренных ситуациях.
– Ребята собирали отметки на станциях маршрута и получали не просто сладкие призы, а самое ценное – практические знания, которые могут однажды спасти им жизнь, – подытоживает Оксана Яковлева.
В один прекрасный день
– Когда-то в самой большой мотоколонне нашего города вообще женщин не было. Потом появились – одна, вторая… – начинает рассказ президент мотоклуба Оксана Яковлева. – Постепенно перезнакомились – катались совместно со своими мужьями, которые состояли в мотоклубе «Оппозит». Подумали как-то раз, а почему бы нам не создать свой собственный мотоклуб? В 2019 году наконец решились, так и появились «БАЙКальские АНГЕЛЫ».
Оксана призналась, что изначально она вообще не имела отношения к мотоциклам. Байкером был ее муж Евгений Яковлев, президент старейшего мотоклуба Улан-Удэ «Оппозит», который существует с 1997 года.
– Я никогда не мечтала и не хотела кататься на мотоциклах. Через пять-шесть лет после свадьбы муж купил японский байк, и первое время я ездила с ним пассажиром. Потом мы начали заниматься арендой мотоциклов: в городе тогда сложно было с обучением на категорию «А», сдать можно было только по самоподготовке. И вот однажды одна девушка спросила меня: «А ты сама-то умеешь ездить?». Мне было стыдно признаться, что нет… Тогда я сказала своему мужу: либо покупаем мне мотоцикл и я учусь, либо я не в теме. Так все и началось, – вспоминает она.
Название, кстати, родилось не случайно. Избранницы «оппозитчиков» негласно называли себя «Ангелами «Оппозита» – в знак того, что они, подобно ангелам, оберегают своих мужей.
Когда девушки создавали собственный мотоклуб, с прежним наименованием пришлось попрощаться.
– Слово «БАЙКальские» мы добавили не случайно, оно имеет двойное значение: мы живем возле Байкала, а БАЙК – это мотоцикл, – объясняет Яковлева.
Все более чем по-взрослому
Первая пятерка участниц – не случайный состав, а необходимый минимум по негласным байкерским правилам.
– Да, начиная с пяти человек можно всерьез говорить о появлении полноценного мотоклуба. Если вас меньше, то ничего не получится, – разъясняет Оксана Яковлева. – Все по-взрослому: есть правила, выстроенная иерархия – президент, вице-президент, казначей и прочие роли.
Причем просто взять и начать называть себя мотоклубом нельзя. Сначала необходимо получить одобрение самого старшего клуба города – «Оппозита». Вдобавок нужно доказать делом, что вы действительно достойны: а для этого накатывать километры, покорять дальние маршруты, быть заметными в мотосообществе. Просто так ничего не бывает: уважение нужно заслужить.
Еще одна неотъемлемая традиция – два имени у участницы: обычное и дорожное.
– У меня – «Оксана Борисовна», у Зинаиды – «Гаечка», у Виктории – «Викуля», еще «Рыжая», «Тетя Ася», «Маркиза», «Анчоус» и другие, – перечисляет прозвища президент мотоклуба.
Есть у мотоклубов и свой, особый язык знаков – «цвета». Это система нашивок, по которой сразу понятно, к какому сообществу принадлежит байкер.
– Их размещают на спине жилетки, – говорит Яковлева.
В классическом варианте композиция складывается из трех элементов. Верхний – название клуба. В центре – эмблема, нередко дополненная аббревиатурой, обозначающей тип объединения (MC, MCC и другие). Нижний – место дислокации (страна, регион или город).
Путешествие в тысячи километров
– Путешествуем в основном далеко: Монголия (от Улан-Удэ до Улан-Батора около 580 км), Новосибирск (около 2260 км), Алтай (около 2570 км), Якутия (около 2740 км), Владивосток (около 3500 км) и пр., – перечисляет опытная мотоциклистка.
Один из самых напряженных выездов пришелся на Якутию: именно там она лицом к лицу столкнулась с медведицей и медвежатами.
– Бурое семейство переходило дорогу, и пришлось тормозить в считаных метрах. Когда все оказались на другой стороне обочины, мать встала на задние лапы во весь рост. Сказать, что по спине пробежал холодок, это ничего не сказать… – со смехом вспоминает Оксана Яковлева. – Такие встречи не редкость, особенно в южных, юго-западных и западных районах республики. Медведи могут выходить на проезжую часть после зимней спячки в поисках пищи, а также в период активности: в конце мая, июне и первой половине июля, когда у взрослых особей идет гон.
Специалисты связывают участившиеся выходы медведей на трассы с комплексом причин: ростом численности, недостатком пропитания и лесными пожарами.
– В той поездке нас было три девочки, – уточняет она. – Бензин практически на нуле – мы проворонили заправку в Тынде. В Якутии оно как… если не заправился, то все, ты по-настоящему один на один с тайгой. К счастью, одна из нас припасла пару канистр: этого хватило, чтобы чуть-чуть дозаправиться и добраться до ближайшей АЗС – это полсотни километров назад, в Тынду.
На дороге подводит не только топливо, но и техника тоже дает сбой – мотоциклы ломаются.
– Однажды у меня на ходу прострелило колесо, сорвало ниппель, а я шла на скорости 90-100 км/ч. Повезло, что рядом не было ни машин, ни «встречки»: удалось остановиться не упав, – делится Оксана. – С нами ехал один из «оппозитчиков», у которого был набор инструментов – сама бы я ничего не смогла сделать, разве что просить помощи у проезжающих.
Правда рассчитывать на помощь, по словам байкерш, сейчас сложно.
– Когда ехали до Красноярска, понадобился домкрат. Пытались остановить машину – все пролетали мимо. В Красноярске в итоге остановилась одна машина, но и то потому, что водитель сам оказался байкером, просто в тот момент ехал на автомобиле, – продолжает Яковлева. – Кстати, в культуре мотопутешествий негласный «язык» сигналов играет весьма важную роль. Если шлем лежит на земле перевернутым – значит у водителя закончился бензин. Если висит на руле – все в порядке, просто стоянка. Если стоит на земле – поломка, нужна помощь. В мотосообществе этот код знают и неизменно на него реагируют. Свой мимо не проедет…
Байк-пост, где дружат континенты
На базе, на сленге мотоциклистов называемом байк-пост, где соседствуют мотоклубы «Оппозит» и «БАЙКальские АНГЕЛЫ», всегда кипит жизнь: сюда заглядывают мотопутешественники со всего света.
– Кто только у нас не был: корейцы, монголы, французы, немцы, итальянцы, австралийцы, китайцы, казахи, – загибает пальцы Оксана Яковлева. – И это неполный список.
В интернете, к слову, существует такая вещь, как «МотоКарта». Это не просто справочник, а настоящая дорожная сеть взаимопомощи. Благодаря ей можно найти мастерские и гаражи, где реально помогут с ремонтом мотоцикла, в том числе в выходные, нередко за символическую плату или по взаимовыручке.
– На ней отмечают не просто адреса, а проверенные места, о которых знают только свои – отели, гостевые дома, базы с охраняемой парковкой, а иногда даже возможность поставить байк в бокс. Мотоэвакуаторы – специализированные службы, которые умеют правильно перевозить мотоциклы, чтобы не повредить технику. Можно заранее узнать, какие события и фестивали проходят в тех краях, куда лежит твой путь… спланировать поездку так, чтобы она запомнилась не только километрами, но и яркими встречами, – продолжает экскурс наша собеседница. – Это не просто навигатор, а инструмент взаимопомощи. Байк-пост «Оппозит» на ней тоже отмечен.
Особую атмосферу места подчеркивает одна из стен байк-поста – ее расписал байкер из монгольского клуба Red Falcons MC. Это профессиональный тату-мастер, который путешествует на мотоцикле, зарабатывая искусством татуировки. Его роспись – как знак единства: разные маршруты, разные страны, а язык дороги у всех один.
– Маршруты у мотопутешественников и действительно самые разные, – подмечает президент мотоклуба. – Кто-то идет в кругосветку, кто то специально на Байкал, а кто то ставит целью Владивосток. Улан-Удэ нередко выступает транзитом, поэтому наш байк-пост для многих становится не просто точкой на карте, а местом, где можно перевести дух.
ГТО по-байкерски: история Iron Butt
В мотомире выносливость ценят не меньше, чем скорость. Это целая культура испытаний, где километры становятся мерилом преданности дороге.
– Есть своя система нормативов, по которым байкеры проверяют себя на прочность, – обращает внимание Оксана Яковлева.
И у нее довольно любопытная история.
Все началось в США (1960-й). Байкер по прозвищу «Гвоздь» совершил по-настоящему дерзкий заезд: за 24 часа он преодолел около 1000 миль на мотоцикле без заднего амортизатора. Неудивительно, что друзья в шутку прозвали его Iron Butt («Железная задница»). Шутка со временем обросла легендой и превратилась в культовое испытание на выносливость.
В 1984 году состоялось первое ралли Iron Butt. Вскоре появилась и официальная организация – Iron Butt Association (IBA), призванная фиксировать подобные достижения. Ее базовый норматив – SaddleSore 1000: 1000 миль (примерно 1610 км) ровно за сутки.
Тяга к импортозамещению у русского человека в крови. Идея «Русской железной жопы» родилась у мотопутешественника Геннадия Filisof.
Наша версия не просто повторяет западный образец – она предлагает свои уровни сложности:
• «Железная жопа» – 1610 км за 24 часа.
• «Железная жопа 2000» – 2000 км за 24 часа.
• «Железная жопа CRAZY» – 2500 за 24 часа.
• «Железная жопа HARD» – 2500 км за 36 часов.
• «Железная жопа EXTRIM 3000» – 3000 км за 36 часов.
• «Железная жопа MAD» – 3500 км за 48 часов.
Прохождение маршрута подтверждают документально: чеками с автозаправочных станций, фотографиями на контрольных точках, а в отдельных случаях – показаниями свидетелей.
– Такой подход делает достижение не просто личным рекордом, а объективно зафиксированным испытанием, – комментирует Оксана.
Помимо «железных жоп», в мотосреде есть и другие нормативы, измеряющие преданность культуре. Например, «Железная печень» – его получают за участие в десяти мотособытиях за год: фестивалях, пробегах, конференциях.
Отдельного внимания заслуживают локальные маршруты и нормативы. Ангарский мотоклуб «Сибирский ветер МСС» предлагает «Я был на Байкале» – нужно посетить контрольные точки в Листвянке, Култуке и Байкальске.
Еще один яркий пример – «Саянское кольцо» через Тыву и Хакасию.
– За прохождение таких маршрутов участникам вручают нашивки, это не просто сувениры, а знаки того, что дорога была настоящей, – отмечает Яковлева.
Когда «БАЙКальские АНГЕЛЫ» только начинали путь, женские мотоклубы можно было пересчитать по пальцам. Сейчас ситуация существенно изменилась.
– Недавно мы побывали на первом женском мотофоруме, состоявшемся в Екатеринбурге. Это был по-настоящему масштабный сбор: приехали мотоциклистки из Владивостока, Омска, Красноярска, Казани, Москвы, Краснодара и других городов. Форум объединил участниц из России, Беларуси и Казахстана – всего зарегистрировалось 20 клубов и порядка 350 девушек, – рассказывает президент женского мотоклуба Бурятии.
Несмотря на рост женских мотоклубов, стереотипы сохраняются: по словам президента «БАЙКальских АНГЕЛОВ» Оксаны Яковлевой, не все мужчины воспринимают женщин на мотоциклах всерьез.
– Даже несмотря на то, что нашему клубу уже семь лет, – с сожалением констатирует она.
Спасибо Голливуду за киношные клише
Стереотипы о байкерах держатся на удивление крепко, во многом им «помог» кинематограф. В фильмах мотоциклист – это почти всегда бунтарь вне закона: грубый, агрессивный, связанный с криминалом.
– Порой к нам так относятся, словно мы поголовно алкоголики и наркоманы, которые только и делают, что дерутся и крушат все вокруг. Экранный образ намертво въелся в сознание, и его очень сложно опровергнуть, – акцентирует Оксана Яковлева. – Наглядным доказательством стал фестиваль «Байки на Байкале» на базе «Зенит». Организаторы поначалу смотрели на байкеров с откровенной тревогой: казалось, что толпа мотоциклистов неизбежно все разнесет. Но по итогам фестиваля настороженность сменилась искренним удивлением и даже благодарностью.
Оказалось, что «опасные типы» сами следят за порядком, помогают с организацией и ведут себя спокойнее многих других гостей.
Еще один устойчивый миф – будто байкеры не мыслят жизни без алкоголя. На деле многие в мотосообществе вообще не пьют: когда ты за рулем двухколесной техники, трезвость – не добродетель, а элементарное условие безопасности.
Между шумом мотора и колыбельной
Быть «БАЙКальским АНГЕЛОМ» – значит ежедневно отыскивать равновесие между свободой и семейным уютом.
– В тех случаях, когда муж не увлечен мотокультурой, поддержка проявляется в принятии, – рассказывает президент мотоклуба. – Избранник одной из наших девочек не имеет отношения к мотоциклам, но ни словом, ни взглядом не ставит преград на ее пути. Недавно она ездила в Новосибирск. Он же всю дорогу следовал за ней на машине. Чтобы быть рядом, чтобы она не осталась одна, если что-то случится.
В этом, наверное, и есть настоящая поддержка, когда не обязательно разделять увлечение, достаточно уважать его.
– Но бывает так не всегда… – намекает на межличностные конфликты Оксана.
Есть у девушек и свои, чисто практические трудности – например, рост. Мотоциклы тяжелые, а ноги должны уверенно доставать до земли: это вопрос безопасности и комфорта.
– У меня третий мотоцикл, но на нем я езжу уже 12 лет – BMW F650. До этого были Honda CBR 150 и Suzuki SV. Менять его не планирую: он хоть и 1997 года, но ремонтопригодный и надежный. Для меня это не просто техника, это проверенный напарник, с которым пройдено столько дорог, что расставаться нет ни смысла, ни желания.
По наблюдениям байкеров, у местных в основном японские мотоциклы, но рынок постепенно заполняют китайские.
– У китайцев тонкий и хрупкий пластик, хотя двигатели неплохие, – говорят представительницы мотоклуба. – Сами байки как будто из «сырого» материала сделаны: гайки, болты, пластик вызывают вопросы. Хотя японцам они уже составляют конкуренцию, особенно в классе эндуро. Со временем видно будет, как они себя покажут – пока выводы делать рано. Зато купить китайский мотоцикл проще: они дешевле и продаются в рассрочку.
А вот «стоимость» осторожности, которую выбирают байкерши, вообще не посчитать в рублях. Ее цена – в спокойствии тех, кто ждет дома. В «БАЙКальских АНГЕЛАХ» шестнадцать участниц от 18 до 47 лет, и половина из них – мамы.
– Женский мотоклуб очень сильно завязан на детях, – говорит Оксана Яковлева. – С их появлением отношение к езде, безусловно, меняется. Ты стараешься меньше рисковать: не обгоняешь лишний раз, не превышаешь скорость. Ведь теперь за твоей спиной не только ветер, но и чья-то маленькая вселенная, которую ты бережешь каждым своим решением на дороге.
Не скорость убивает, а невнимательность
Мотоциклисты по-прежнему остаются одной из самых уязвимых категорий на дороге, и дело не только в двух колесах, но и в том, как на них смотрят другие участники движения. В России по итогам прошлого года число дорожно-транспортных происшествий с мотоциклами выросло на 8,2 % – до 9758 аварий, раненых стало больше на 8,3 % (10,5 тыс. человек), погибших – на 8,8 % (969 человек).
Да, примерно в 56,3% аварий (около 5,5 тыс. случаев) виновными признали самих мотоциклистов. Чаще всего из-за превышения скорости. В мотосообществе прекрасно понимают, что часть ответственности лежит на самих байкерах. Но представительницы мотоклуба настаивают: картина не черно-белая.
Во-первых, немалая доля аварий происходит по вине автомобилистов, которые элементарно не замечают мотоцикл в потоке.
– Это не про злой умысел, а про слепые зоны и особенности восприятия: мозг водителя «фильтрует» маленький объект, считая его менее значимым, и замечает слишком поздно, – подчеркивает Оксана.
Во-вторых, в статистику вносят вклад незарегистрированные питбайки.
– Ими частенько управляют подростки без должной подготовки, – утверждает она.
В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов сезонность. Пик аварийности приходится на теплые месяцы, когда на дорогах резко вырастает количество мотоциклистов.
Если исключить мотоциклы, то статистика такова: в прошлом году только с участием автомобилей произошло 128 тыс. ДТП. В них погибло около 13,9 тыс. человек, ранено порядка 158 тысяч. Почти каждая пятая авария случилась из-за превышения скорости, еще около 17% – из-за несоблюдения очередности проезда.
– Проблема рискованного поведения на дороге общая, а не исключительно «мотоциклетная», – резюмирует Яковлева.
Позиция «БАЙКальских АНГЕЛОВ» по поводу безопасности детей на питбайках четкая и бескомпромиссная – ответственность целиком лежит на родителях.
– Прежде чем давать руль, ребенка нужно обезопасить. Сделать все возможное, чтобы свести риски к минимуму: подобрать полноценную экипировку, организовать обучение на какой-то площадке, – настаивают представительницы мотоклуба. – Катание по бездорожью в футболке и шортах – это легкомыслие.
Для детей мотоцикл – источник адреналина, способ заявить о себе и испытать границы возможного. Но в этом возрасте эмоции затмевают осторожность и ребенок просто не в состоянии в полной мере осознать степень опасности. Именно поэтому взрослые не имеют права полагаться на детскую сознательность.
– Речь вовсе не идет о том, чтобы лишать детей драйва и острых ощущений. Наоборот, клуб как раз за то, чтобы ребенок мог прочувствовать всю притягательность мотомира, но в безопасных, контролируемых условиях… не ценой жизни, – убеждены байкерши.
Мотохранители детского счастья
«БАЙКальские АНГЕЛЫ» – не только про дороги и скорость, но и про то, как стальной характер и горячий мотор могут согревать тех, кому особенно не хватает тепла. Мотоклуб организует благотворительные акции, потому что знает: настоящая сила в том, чтобы отдавать.
– Мы периодически проводим сбор средств, – рассказывает Яковлева. – К 1 сентября, например, закупали все необходимое для ГБУСО «Селенгинский центр социальной помощи семье и детям». Узнавали у сотрудников, чего не хватает… а там ведь речь не про излишества, а про самое нужное: тетради, рюкзаки, форму, обувь. Мотоклуб закрывал эти пункты по списку.
Они также сотрудничают с благотворительным фондом «Радость материнства», который поддерживает малообеспеченные семьи.
– 1 июня проводили праздник и пригласили нас, – вспоминает президент мотоклуба. – Мы приехали, пообщались со всеми, сфотографировались, покатали детей на мотоциклах. Кажется, что это мелочь, но для ребят такие моменты становятся по-настоящему яркими воспоминаниями, иногда чуть ли не самыми светлыми за год. Некоторые из них счастливы просто посидеть на настоящем байке, почувствовать его мощь и услышать рокот мотора.
В День защиты детей мотоклубы совместно с экстренными службами провели в центре города квест по безопасности. Сотрудники МЧС, ГИБДД, медицины катастроф и пожарные рассказали детям о своей работе: показали оборудование и объяснили, как вести себя в экстренных ситуациях.
– Ребята собирали отметки на станциях маршрута и получали не просто сладкие призы, а самое ценное – практические знания, которые могут однажды спасти им жизнь, – подытоживает Оксана Яковлева.