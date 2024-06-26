Первые пляжи Бурятии

Лето уже началось, а Байкал для купания пока холодный. Но это не беда, ведь в нашей республике есть много озер, вода в которых прогревается для купания к середине июня. Особенно спросом пользуются озера Гусиное и Щучье, что в Селенгинском районе, ведь ехать сюда недалеко, а отдохнуть можно с комфортом.На Щучьем озере в этом году открыли удобный пляж не только для взрослых, но и для детей - он стал первым обустроенным детским пляжем в Бурятии.Детский пляж начинает свою работу при детском оздоровительном лагере круглогодичного типа «Родник» на озере Щучьем. Главное, к чему стремится инициатор проекта ООО «Двенадцать месяцев», это создание безопасного и оборудованного детского пляжа.Несмотря на то, что купальный сезон еще не открылся и пляж пока в полную силу не испытан, дети, побывавшие здесь в прошлом году, уже с радостью отмечают, что отдыхать здесь стало интереснее, чем до этого.- Отдых нравится. В лагере пятиразовое питание, ходим гулять и играть с вожатыми, разные мероприятия проходят. В целом очень весело, - говорит воспитанница лагеря «Родник» Алла. - В прошлом году не купались, а в этом году есть специально выделенное место для купания. Появилась сцена новая, спортплощадка, изменения в корпусе и так далее.За лето в лагере успевают отдохнуть около 800 детей. К новому сезону при поддержке Минтуризма Бурятии для ребятишек на берегу нового пляжа оборудовали теневые навесы с лавочками и деревянными полами, душевые кабины, кабинки для переодевания, поставили спасательную вышку, установили на воде пирс из понтонов, видеонаблюдение, освещение. Все для безопасного отдыха. В штате работают медики и два матроса-спасателя.- Год назад здесь еще ничего не было. Мы получили субсидию от Министерства туризма Бурятии и создали этот замечательный детский пляж. Он является единственным в республике обустроенным детским пляжем. У нас имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, декларация ГИМС, и наш участок водопользования уже в собственности. Отдыхают у нас дети от семи до 15 лет, и не только из «Родника», но и из «Уголька», откуда приходят детки из детских домов и находящиеся в трудной жизненной ситуации, - сообщила генеральный директор ООО «Двенадцать месяцев» Мария Малютина.Подводя итог, можно сказать, что удобства созданы. Теперь осталось дело за малым - дождаться, когда вода будет соответствовать нужной температуре и дети смогут опробовать новый и удобный пляж.Взрослый пляж расположился практически на противоположном берегу от «Родника». Год назад здесь также не было ничего, а сегодня гостям тут рады и встречают с удобствами.При поддержке Минтуризма РБ пляж обустроили беседками, перголами, детской песочницей, шатрами, понтонами, благоустроенными туалетами, батутами для водного волейбола. Есть даже деревянные дорожки с креслом-шезлонгом для маломобильных отдыхающих - благодаря новым технологиям они смогут спускаться в воду и плавать.- Мы - обустроенный пляж с использованием федеральной субсидии. Сделали водолазное обследование, взяли пробы на почву, воду, провели противоклещевую обработку территории. Тут будут работать спасатели, медик всегда находится на месте и объясняет отдыхающим, чтобы в жаркую погоду надевали головные уборы от солнечного удара, также предусмотрено дежурство полиции в опорном пункте. Обслуживающий персонал будет заниматься уборкой, а спасатель находиться на вышке с 9 утра до 9 вечера, - рассказывает директор пляжа «Центр пляжного туризма ООО «Озеро Щучье» Аюна Бадмаева.Отдых на комфортно обустроенном живописном берегу именно на этом пляже рассчитан одновременно на 700 человек. Площадь самого пляжа - 4 тыс. квадратных метров.Пляжи на Щучьем озере - не последний проект регионального минтуризма по этому направлению.- В прошлом году правительство Республики Бурятия выиграло конкурс на обустройство пляжных территорий за счет федерального бюджета. В 2023 году реализовано семь проектов по обустройству мест массового отдыха на водных объектах, - объясняет заместитель министра туризма Бурятии Баярма Цыдыпова. - В прошлом году получатели грантов весь летний период работали над проектом, заказывали оборудование, и в этому году у нас должно открыться семь мест массового отдыха: два - в Кабанском районе, два - в Селенгинском, два - в Прибайкальском и один - в Улан-Удэ. Общий объем средств, который получила республика из федерального бюджета, - 50 млн рублей, еще 21 млн рублей вложили наши предприниматели.Оба пляжа созданы с учетом всех современных стандартов безопасности и комфорта, чтобы жители и гости нашего района могли наслаждаться отдыхом на природе в комфортных условиях.Фото: Ольга Алексеева