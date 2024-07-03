В Бурятии берега Байкала заполонили кладоискатели

На Байкале открылся купальный сезон, а вместе с ним берега озера быстро заполнились местными жителям вперемешку с туристами. Вслед за ними на песчаные пляжи хлынули и кладоискатели. Вернее, искатели золотых украшений, которые невнимательные купальщики регулярно теряют в песках.Ежегодно купальщики оставляют на берегах Байкала тысячи золотых колец. На удивление, это во многом связано с большим перепадом температур.Когда на воздухе температура доходит до +30°, а в байкальской воде она всего около +18° или +20°, то кровеносные сосуды у людей на руках быстро сужаются. Соответственно, кольца, которые, казалось бы, крепко сидели на пальцах, легко соскальзывают. Именно поэтому большая часть ценных золотых вещей, утерянных невнимательными купальщиками, лежит или на глубине, или в прибрежной части Байкала. Который выбрасывает золото на берег, накрывая его песком.Именно за золотыми находками и охотятся многочисленные кладоискатели, вооруженные бытовыми металлоискателями. С одним из таких «Номер один» поговорил о смыслах поиска бытовых сокровищ на байкальских пляжах.- В последние годы на Байкале наблюдается бум кладоискательства, и во-многом он связан с техническим прогрессом и удешевлением гражданских металлодетекторов. Простейший можно купить всего за пару тысяч рублей, - рассказывает приехавший в Энхалук из Иркутска турист Алексей. - Правда более-менее серьезный аппарат, который сканирует почву на метр и более, обойдется намного дороже. Его стоимость доходит до 100 тыс. рублей.Алексей рассказал, что он уже несколько лет занимается поиском золота на пляжах, но только сезонно, когда ездит сам отдыхать.- Совмещаю полезное с приятным. Лежать на пляже скучно, поэтому беру металлодетектор и иду искать золото, - рассказывает он.Суть работы заключается в поиске металла в земле, который выдает себя характерным писком. Далее кладоискатель берет лопату и начинает копать ямку. Порой очень глубокую, чтобы добраться до клада. Чаще всего при этом наверх вытаскивается лишь мусор: пустые пивные банки, крышечки от спиртного, мелкие монеты и прочая чепуха. Кстати, монет встречается много, особенно возле розничных киосков. Мелкие деньги падают в песок, а покупатели зачастую не хотят копаться в нем и искать мелочь.- В некоторые дни одних монет я собирал рублей на 300-400, - рассказывает кладоискатель.Для Алексея эта деятельность, помимо прокачки физподготовки (копать приходится много), сродни работе эколога. Весь найденный мусор он собирает в пакет и уносит в мусорный ящик.Кстати, современные монеты в воде довольно быстро ржавеют, поскольку сделаны из нестойких сплавов. Поэтому важно снова вернуть мелочь в финансовый оборот.Что касается золота, то за сезон число находок исчисляется от 5 до 20 золотых колец, чаще всего обручальных. При стоимости золота 585-й пробы в ломбарде в размере 3200 рублей среднее женское кольцо по цене лома тянет на 10 тысяч. Мужское, более массивное, - около 13-15 тыс. рублей.По словам кладоискателя, с ростом числа прибытий в Бурятию отдыхающих из западных регионов страны сумма подобной прибыли должна увеличиться. Поэтому для таких «диких пиратов», как он, лето будет лишь в радость.Фото «Номер один»