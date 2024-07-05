Общество 05.07.2024 в 11:07

В одном из ДНТ города Улан-Удэ осветили четыре улицы

Работы были выполнены по просьбе местных жителей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В одном из ДНТ города Улан-Удэ осветили четыре улицы

В ДНТ «Современник» города Улан-Удэ осветили четыре улицы. Работы были проведены по наказам местных жителей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов.

На улицах ДНТ - Апельсиновая, Центральная, Современников-2, Современников-10 специалисты МБУ «Горсвет» зажгли 23 светильника и протянули 740 метров проводов.


- Мы уже называем наш ДНТ жилым комплексом. В этом году у нас сделана Апельсиновая улица полностью, Центральная улица до конца, на второй и десятой улице добавлены фонари. Я узнаю у жителей, чего у нас в жилом комплексе не хватает, мы работаем через обращения, наказы. Здесь Василий Дашидоржиевич, Беликто Батоевич нам помогают, очень быстро реагируют на все вопросы, им надо отдать должное, большое спасибо! - поблагодарила Наталья Викторовна, председатель ТОС «Современник».

Все работы по освещению улиц в ДНТ выполнены в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ».

 

Фото: МБУ «Горсвет»

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