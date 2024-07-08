Байкеры сыграли свадьбу в Улан-Удэ

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, во время международного мотопробега «Гольфстрим», пара байкеров из Смоленска - Михаил и Валерия - прервали свое путешествие ради свадьбы. Пара сочеталась браком в районе Набережной Улан-Удэ.





- Проехав тысячи километров с большой семьей байкеров, они решили заключить себя узами брака в столице Бурятии. В прошлом году Михаил сделал предложение Марии на берегу Байкала, и теперь их мечта осуществилась. Пара обменялась клятвами, получила традиционные синие хадаки, и даже руководитель администрации района заглянул поздравить молодых, - сообщили в администрации Советского района.

Участники международного мотопробега «Гольфстрим» ранее выехали из Владивостока, заехали в Якутск, на Байкал и теперь в Улан-Удэ.

Далее им предстоит путь в Монголию и на Алтай.

Фото: скриншот видео, телеграм канал «Весь Улан-Удэ»