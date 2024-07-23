Общество 23.07.2024 в 09:00

Компенсация при увольнении

В каком случае положена?
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Текст: Номер один
Компенсация при увольнении
Номер один

Вопрос: «Положена ли компенсация, если уволенному сотруднику задержали расчет?» 

Валерия Павловна Т.

При нарушении работодателем установленного срока выплат при увольнении, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) согласно ст. 236 ТК РФ.

Работодатель обязан выплатить работнику денежную компенсацию одновременно с погашением задолженности. Невыплата такой компенсации и иных причитающихся работнику сумм является нарушением трудового законодательства, за которое работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

Работник может обратиться в суд с требованием о привлечении работодателя к материальной ответственности в части выплаты процентов за задержку заработной платы.

Обязанность по выплате денежной компенсации возникает у работодателя с первого дня задержки причитающихся работнику выплат и не обусловлена наличием его вины.

Минимальный размер компенсации должен быть не ниже 1/150 действующей в период задержки ключевой ставки Банка России в отношении начисленных, но не выплаченных в срок сумм.

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