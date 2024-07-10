Общество 10.07.2024 в 11:34

Жителям Бурятии окажут бесплатную юридическую помощь

Нужно прийти 12 июля в Штаб общественной поддержки в Улан-Удэ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии окажут бесплатную юридическую помощь

Жителям Бурятии окажут бесплатную юридическую помощь, в частности – многодетным семьям, одиноким родителям, супругам участников СВО, сообщили в минсоцзащиты РБ.

Бесплатная консультация пройдет в формате встречи вопрос-ответ (возрастное ограничение 18+).

Нужно прийти 12 июля, в 14.00 в Штаб общественной поддержки Республики Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7 а.

- Спикерами мероприятия выступят специалисты управления по обеспечению деятельности мировых судей РБ, управления ЗАГС Бурятии, нотариус, семейный психолог и представители общественных организаций «Благотворительный Фонд «Радость материнства», РОО «Дари», - рассказали организаторы мероприятия. 

На площадке Штаба общественной поддержки специалисты расскажут и дадут консультации по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, государственной регистрации рождения, заключения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, смены ФИО гражданина, в том числе несовершеннолетнего, прав наследования, заключения брачного договора, порядка оформления завещания.

Кроме того, приглашенный семейный психолог Наталья Трофимова поделится информацией по вопросам преодоления семейных кризисов, проблем в воспитании детей и при взаимодействии с подростками, методиками психологической разгрузки родителей.

Акция проходит в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

 

Фото: ru.freepik.com

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