Общество 10.07.2024 в 13:07

Студенты из Бурятии разработали мобильное приложение для создания интерьера

С его помощью можно отсканировать помещение и увидеть, как в нём будет выглядеть выбранная мебель
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Текст: Служба информации "Номер один"
Студенты из Бурятии разработали мобильное приложение для создания интерьера

Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали инновационное решение для дизайна интерьера. Они создали мобильное приложение со специальным модулем, который визуализирует мебель и декоративные элементы в пространстве помещения с помощью дополненной реальности в среде Unity AR.

Авторами приложения являются выпускники кафедры «Прикладная информатика, статистика и анализ данных» ВСГУТУ, который обучаются по направлению «Прикладная информатика».

Это Софья Санжижапова, Арсений Богатых, Руслан Ташметов, Анастасия Изиева. 

- С помощью приложения пользователи могут отсканировать помещение и увидеть, как в нём будет выглядеть выбранный диван, комод или даже люстра. Оно точно отображает размеры и материалы выбранных предметов, создавая реалистичную 3D-картину будущего интерьера, - рассказал разработчик приложения Арсений Богатых.

В приложении есть функции агрегатора мебельных магазинов. Это поможет пользователям найти и сравнить разные предложения в одном месте.

Мобильное приложение на базе Android подходит для мебельных магазинов, компаний по дизайну интерьера, а также для учебных заведений, где изучают информатику и создание мобильных приложений.

 

Фото: ВСГУТУ

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