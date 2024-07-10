В Бурятии 11 июля стартует Межрегиональный слет многодетных родителей
В Год семьи в Бурятии с 11 по 15 июля состоится III межрегиональный слет «Многодетная семья – будущее России», на который соберутся многодетные родители из 15 регионов страны (возрастное ограничение 18+).
В рамках слета запланировано проведение круглого стола «Многодетная семья – будущее России», интерактивные и дискуссионные площадки, тренировки с энергопрактиком, нацеленные на противостояние эмоциональному выгоранию.
Представители делегаций на протяжении всего пребывания в республике расскажут о способах поддержки многодетных семей у них в регионах, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
Планируется участие 100 многодетных родителей, в том числе 60 родителей из 15 регионов. В программе слета – посещение фестиваля «Голос кочевника», Иволгинского дацана и оз. Байкал.
Возрастное ограничение 18+
Фото: loon.site