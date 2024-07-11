Мишустину передали видео о бакланах в Бурятии









Общественница из Усть-Баргузина Галина Арсеньева активно привлекает внимание властей к большому количеству бакланов, которые в последние годы расплодились на берегах Байкала. Ситуацию с этим видом пернатых в республике она называет не иначе как экологической катастрофой.Жители сельских районов Бурятии, которые находятся на байкальском побережье, снимают многочисленные видео, посвященные нынешнему положению с бакланами.Люди потрясены тем, что происходит. В архиве общественницы тоже накопилась целая подборка «бакланьих» видеороликов. Она скопировала их на флешки и, будучи в Москве, решила передать их в правительство страны.- Я, как жительница Усть-Баргузина, помню, что в советское время местным охотникам, рыбакам доводился план сбора яиц бакланов. Они собирали их, и таким образом регулировалась численность бакланов, - рассказала она нашему изданию.Потом случилось так, что популяция баклана стала небольшой. В связи с этим вид включили в Красную книгу Бурятии и регулирование численности прекратилось. А в 1986 году был образован Забайкальский национальный парк. В настоящее время он управляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка» (больше известное как «Заповедное Подлеморье»).Большой баклан - вид перелетный. На зиму он улетает с Байкала в теплые края. В Бурятии же питается самыми разными видами рыб, включая и омуль.- Видя, какой стала численность баклана, мы с Александром Васильевичем Корнеевым, нашим общественником, обращались в Народный Хурал, писали письма в министерство природных ресурсов в 2014 году, за несколько лет до того, как федеральные власти ввели большие ограничения на добычу омуля. В 2015 году выступили в Государственной Думе, Совете Федерации, когда ездили по вопросу водоохранной зоны и тоже поднимали вопрос баклана. Просили навести порядок с численностью баклана, предупреждали, что рыба исчезает из-за баклана, но никто не обратил внимания, - говорит наша собеседница.В конце концов, удалось добиться того, что в республике было решено в рамках регулирования численности популяции добыть 3000 бакланов. Но перелома, конечно, не наступило.Галина Арсеньева и ее земляки не согласны с утверждениями, что баклан съедает за сутки 300 граммов рыбы.- Перед моей поездкой поймали баклана, привезли его на одно подворье. Положили почти пять килограммов рыбы в тазик. Вокруг ходят куры, собаки... Когда отпустили из мешка баклана, он всю рыбу съел, - поделилась общественница.Видео с бакланом и тазиком рыбы, кстати, тоже записано на флешки. Вместе с другими документами это все передано Галиной Арсеньевой главе минприроды страны, а также премьер-министру правительства России.- Я написала обращение министру природных ресурсов России Козлову, приложила флешку, сделала приложение на 42 листах с описанием проблем: разных, не только по баклану. Когда была в министерстве природных ресурсов, в беседе с рядом ответственных работников они были удивлены моему рассказу о бакланах. Также сочла нужным часть материалов, касавшуюся бакланов, передать Михаилу Владимировичу Мишустину. Написала обращение к нему и приложила флешку, - сообщила Галина Арсеньева.Закон обязывает органы власти в 30-дневный срок отвечать на обращения граждан. Так что сейчас общественница ждет ответы. Чем завершится сложившаяся ситуация, станет известно позже.Фото: предоставлено Г. Арсеньевой