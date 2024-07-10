Общество 10.07.2024 в 16:55

Быка из центра Улан-Удэ забрали на ремонт

Он пострадал от рук вандалов
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Текст: Андрей Константинов
Быка из центра Улан-Удэ забрали на ремонт
С летней зоны отдыха на площади Советов в Улан-Удэ исчезла фигура быка. Как сообщили в мэрии города, он пострадал от рук вандалов.

«Данная фигура демонтирована сотрудниками Комбината по благоустройству и направлена на ремонт. Ранее верхний слой покрытия фигуры был поврежден в результате вандальных действий неустановленных лиц. Мы еще раз призываем наших горожан бережно относиться к общему имуществу, которое мы устанавливаем в рамках благоустройства общественных территорий для создания комфортного отдыха», - рассказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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