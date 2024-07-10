В Бурятии кони и коровы загадили «Абсолют»

Жители села Кырен Тункинского района жалуются на недостроенное здание «Абсолюта». По словам местных жителей, из-за неогороженного входа днем кони и коровы проникают внутрь помещения.«Запах непередаваемый», - жалуются сельчане в вайбер-чате «Тунка-инфо.24/7».В ответ местные власти сообщили, что в проблеме виноваты сами жители.«Все входы в недострой «Абсолюта» мы заваривали, но местные жители все оторвали. Мы не можем постоянно ремонтировать частное здание», - говорят чиновники.Власти также отметили, что неоднократно писали письма по этому поводу руководству компании, но ответа на них нет.«Пишем письма в ООО «Абсолют», не можем достучаться. Нет обратной связи с ними», - сообщили представители администрации сельского поселения «Кыренское».Фото: «Номер один»