В Бурятии за полгода осудили 138 «чёрных» лесорубов

В Бурятии подвели итоги по профилактике и пресечению незаконной заготовки древесины и ее оборота за первые полгода 2024 года. Итоги озвучили на совещании в правительстве республики.

За шесть месяцев 2024 года на территории лесного фонда отмечено снижение незаконных рубок на 33,1 % по сравнению с прошлым годом.

Зарегистрировано 407 незаконных рубок, из них в 220 случаях возбуждены уголовные дела. 138 лиц привлечены к уголовной ответственности и 187 - к административной ответственности.

Объем незаконно заготовленной древесины ниже показателя 2023 года на 59 % (5 711 куб. м.).

- Мы добились хороших результатов благодаря слаженной работе всех ведомств, а главное, постоянному патрулированию леса и грамотному распределению группировок. Также, нам помогают современные технологии, а именно применение беспилотных аппаратов и постоянный мониторинг, - отметил Геннадий Буянтуев, заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства.

Фото: Номер один