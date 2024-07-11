Фермеров Бурятии научат вести электронный бюджет

Теперь фермеры Бурятии могут получить консультационную помощь по работе в системе ГИИС «Электронный бюджет» от сотрудников минсельхоза Бурятии и Информационно-методологического центра.

- На повестке дня нашего обучения был самый актуальный вопрос для любого фермера-получателя гранта или субсидии: как правильно вести деятельность в системе «Электронный бюджет». И чтобы сделать путь фермеров, особенно начинающих, максимально комфортным и эффективным, мы прошли обучение и уже готовы делиться знаниями с сельхозтоваропроизводителями Бурятии, готовы консультировать о действующих требованиях системы и нормах, - делится Сэсэгма Батанова, специалист минсельхоза Бурятии.

С 2024 года все фермеры Бурятии работают в программе «Электронный бюджет». Здесь сводится вся отчетность, отображается вся информация о движении скота и в целом любые финансовые операции совершаются именно на этой цифровой платформе.

- Удобно и практично, не отрываясь от хозяйства, получать весь спектр государственной поддержки удаленно. Работа с системой не настолько сложная, но она требует определенной подготовки и навыков, - говорят сотрудники министерства.

Консультационную помощь по работе в программе «Электронный бюджет» фермеры Бурятии могут получить по телефону: 180-100, 552-960, 441-218.

Фото: loon.site