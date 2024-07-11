Жители 40-х кварталов – против безобразий!

В частности, в ходе проведенного жителями мониторинга была выявлена поврежденная крыша тепловой камеры с торца многоквартирного дома по ул. Жердева, 48. Она находится на проезде и представляет опасность как для пешеходов, включая детей, так и для автомобилей жильцов.







Расположенное в жилом доме по ул. Жердева, 42 заведение общепита, которое готовит еду для доставки и самовывоза, складирует коробки из-под продуктов рядом с дверью подъезда. В жаркую погоду появляется сильный запах и скопление насекомых. Кроме того, жители дома сетуют на запахи в квартирах, полагая, что вытяжка в данном заведении не обеспечивает должной очистки воздуха.





Жители 40-х кварталов решили коллективно бороться с безобразиями со стороны ресурсоснабжающих и коммерческих организаций. Первые после ремонта своих сетевых объектов оставляют «на память» разрушенное асфальтовое покрытие, поврежденные опорные стенки, люки без крышек. Вторые – не выполняют обязанности по уборке прилегающих территорий, а также складируют мусор возле подъездов жилых домов.Повреждены тепловые камеры и возле других домов: по ул. Жердева, 124 и ул. Шумяцкого, 10. Причем, в опасном для жителей состоянии они находятся уже несколько лет.Между домом ул. Шумцякого, 10 и детским садом «Золушка» (ул. Шумяцкого, 11) выявлены дефекты дорожного покрытия проезда. Отсутствует дорожное покрытие проезда и тротуарной дорожки между домами по ул. Жердева, 48 и 76. А здесь - активный пешеходный трафик учащихся школ № 32 и № 47.Не проводится уборка территорий, прилегающих к коммерческим зданиям: ул. Жердева, 136 «а», 136 «б» и 136 «б»/1.В рамках мониторинга жители 40-х кварталов также обнаружили дорожную разметку, которая, по их мнению, не соответствует ГОСТу, и нуждающиеся в замене знаки «Пешеходный переход».По всем проблемным точкам житель округа, предприниматель Алексей Бадмаев в июне этого года направил обращения в различные инстанции: прокуратуру и администрацию Октябрьского района, Комитет городского хозяйства, Роспотребнадзор.На часть обращений получены ответы. В частности, КГХ отчитался о замене дорожного знака «Пешеходный переход» и обновлении дорожной разметки.В администрации города «Номеру Один» сообщили, что все вопросы, поставленные жителями 40-х кварталов, находятся на контроле вице-мэра Сергея Гашева и меры будут приняты.Жители, со своей стороны, намерены регулярно проводить мониторинг состояния территорий своих микрорайонов.Фото: Альберта Алсаева