Общество 12.07.2024 в 16:07

В селе Баянгол Баргузинского района скоро достроят школу

Строительство школы ранее поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Текст: Служба информации "Номер один"
В селе Баянгол Баргузинского района скоро достроят школу

В селе Бaянгoл Баргузинского района продолжается строительство новой школы на 176 учащихся. Строительство нового объекта идет на территории старой школы.

Ранее подрядчики разделили здание на две части, одну из которых демонтировали. До недавнего времени вторая половина школы была действующей, но вскоре её тоже разберут. Дети пока будут учиться в другом помещении.


Новая школа будет состоять из трёх блоков, где разместятся учебные кабинеты, библиотека и спортивный зал. Сейчас подрядчик завершает строительство конструктива первого блока и начинает возведение двух других блоков.

Управление капитального строительства РБ поставило строителям задачу до 1 сентября достроить конструктив всех трех блоков, закрыть тепловой контур здания и выполнить черновую отделку помещений.

- Также до 1 сентября необходимо закончить прокладку внешних инженерных сетей и начать благоустройство прилегающей территории. В настоящее время на строительной площадке работает около 60 человек. Задача - увеличить количество рабочих до 100 человек к 1 августа, - подчеркнул главный инженер управления капстроительства Бурятии Евгений Путятин.

Старая школа в селе Баянгол была построена еще в середине прошлого века, здание школы уже было признано аварийным. Современное учебное заведение будет построено до конца 2024 года.

Строительство школы стало возможным благодаря поддержке председателя правительства РФ Михаила Мишустина в 2023 году.

 

Фото: Управление капитального строительства РБ

Теги
школа баргузинский район управление капитального строительства Бурятии

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