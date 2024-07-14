Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон о ежегодной выплате для семей с двумя и более детьми. Это право получат семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения, установленный в их регионе проживания.

Выплата положена каждому из родителей, усыновителей или опекунов детей до 18 лет или до 23 лет при обучении по очной форме, при отсутствии у заявителя долгов по алиментам. Она будет рассчитана так, чтобы конечный налог на доходы физических лиц составлял 6%.

Закон начнет действовать с 1 января 2026 года. В этом году семьи смогут подать заявление на выплату за 2025 год. Для ее оформления граждане должны подавать заявление с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ.

Согласно предварительным расчетам, дополнительной поддержкой будут обеспечены порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей. Претендовать на выплату смогут и те родители, к доходу которых будет применяться повышенная ставка подоходного налога в размере 15%. Но опять же - при условии, что среднедушевой доход в такой семье не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека, сообщает «Российская газета».





Фото: "Номер один"