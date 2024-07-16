Жители Бурятии предложили запретить плавающие бани на Байкале

В Бурятии разгорелась дискуссия по поводу бань, плавающих у берегов Байкала. По мнению некоторых граждан, они представляют опасность для озера.«Хочу поднять тему плавучих бань на озере Байкал. Как я понимаю, вода после приёма бани сливается в озеро, кто это контролирует? Считаю, что плавучие бани нужно запретить», - такой пост появился сегодня в паблике «Аноним 03».К посту автор также приложил фотографию бань, сделанных в Максимихе.Однако, большинство комментаторов данную инициативу не поддержали. По их словам, речь в данном случае идет не о банях в прямом смысле этого слова, а лишь о парилках. Поэтому какое-то загрязнение озеру не грозит.«Автору просто завидно, что денег нет туда сходить. Были бы бабки, не сидел бы на берегу и не строчил посты, а парился довольный». «А в туалет ходить на берегу тоже запрещено тогда. Везите всё в город, а потом по рекам опять в Байкал». «Тех, кто искупнулись и с кого пыль слетела, предлагаю тоже запретить». «Автор видимо не в курсе, что пот безвреден».Комментаторы также отметили, что удовольствие нырнуть после парилки в озеро стоит недешево – от 2,5 до 4 тысяч за час.Фото: «Аноним 03»