Нерадивая мать в Улан-Удэ накопила миллионные долги по алиментам

Жительница Улан-Удэ предстала перед судом за неуплату алиментов на протяжении 13 лет. За этот период своей дочери она задолжала 1,7 млн рублей.

В прокуратуре республики рассказали, что по решению суда 39-женщина была обязана ежемесячно перечислять алименты дочери 2009 года рождения.

- В связи с тем, что она их не платила, в сентябре 2023 года ее привлекли к административной ответственности. Однако никаких мер она не приняла – на работу не устроилась и долги не гасила. Общий размер задолженности по алиментам составил около 1,7 млн рублей, - комментируют в ведомстве.

Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, но гособвинитель не согласился с решением суда об условном осуждении.

Верховный суд республики поддержал позицию прокурора и направив осужденную отбывать исправительные работы реально. Из ее заработка будут производиться удержания алиментов.

Фото:loon.site