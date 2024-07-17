В районах Бурятии появится 31 км новых дорог

В сельской местности с помощью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» минсельхоза Бурятии продолжают строиться новые дороги. Благодаря этой госпрограмме в районах республики в 2024 году появятся восемь участков дорог местного значения, протяженностью 31,2 км., на сумму 632,8 млн. руб.

Например, в г. Гусиноозерск Селенгинского района на днях завершен капитальный ремонт дорожного участка на ул. Комсомольская. Асфальтирован участок дороги и обустроена пешеходная дорожка длиной в 262 м. Начаты работы по установке дорожных знаков. Сумма финансирования данных дорожных работ составила 9 млн. руб.

В этом году новые дороги появятся в: с.Выдрино Кабанского района; с.Курумкан; с.Петропавловка Джидинского района; г.Гусиноозерск;п.Темник Селенгинского района; и три участка в Закаменском районе.









Напомним, согласно положению госпрограммы, каждый район Бурятии имеет возможность улучшить жизнь на селе с помощью программы КРСТ - развивая жилищное строительство и инженерную инфраструктуру, благоустройство сельских территорий.

Все мероприятия проходят на конкурсной основе и носят заявительный характер. Муниципальные образования представляют свои проекты на конкурсный отбор в минсельхозпрод РБ, а затем республика подает заявки в минсельхоз России.

За несколько лет благодаря госпрограмме «КРСТ» в Бурятии построено и отремонтировано семь школ, 10 детских садов, шесть библиотек и образовательных центров, 11 домов культуры, две поликлиники, девять спортивных комплексов и сооружений, закуплено 13 единиц специализированного автотранспорта, кроме того, проложено 40 километров дорог и протянуто 777 километров инженерных сетей.

Общий объём финансирования по программе с 2020 года составил 5,7 миллиардов рублей.

Фото: Минсельхозпрод РБ