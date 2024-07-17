Формализм в Улан-Удэ заиграл новыми красками

Надписи замазали черно-серой краской. Они были в центре стенки и получилось, что центральную часть покрыли новой краской. На месте граффити появилась черно-серая зона, а места, не имевшие граффити, остались песочно-желтыми. Если подойти поближе, то видно, что черной краски пожалели - слой так тонок, что сквозь него проступают контуры того, что пытались замазать.





