Общество 17.07.2024 в 15:48
Формализм в Улан-Удэ заиграл новыми красками
В прямом смысле этого слова
Текст: Петр Санжиев
В конце апреля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на одном из совещаний выразил недовольство некоторыми аспектами благоустройства возглавляемого им города. Напомним, что осенью этого года истекает срок полномочий нынешнего мэра. Всенародных выборов на пост градоначальника проводиться уже не будет. Согласно закона, принятого парламентом Бурятии, мэра отныне будет избирать Улан-Удэнский горсовет на своей сессии - из числа кандидатов, которые пройдут конкурсный отбор.
И вот за несколько месяцев до этого политического события зашла речь о некоторых моментах в благоустройстве.
Игорь Шутенков обратил внимание на дорожное ограждение на ул. Коммунистической. В прошлом году там прошла установка ограждений и выяснилось, что отсутствует единый стиль. Высказал мэр и другие замечания, касавшиеся жизни города. «Это бездушное отношение к работе. Коллеги, давайте не учиться объяснять причины, а находить решения. У нас есть все возможности сделать так, чтобы было красиво в городе», - упрекнул градоначальник своих подчиненных.
Ул. Коммунистическая, о которой высказался Игорь Шутенков, в контексте бездушного отношения, это только один из череды похожих случаев.
Постоянные читатели «Номер один» помнят, как недавно мы рассказывали о непотребстве, которое видно прямо с Богатырского моста (вблизи остановки трамвая «40 квартал»). О разбомбленных обезлюдевших аварийных бараках и лестнице, идущей с Богатырского моста вниз к баракам и лукодрому. Стенка у лестницы много лет исписана (в т. ч. ругательствами) и изрисована. Администрация Октябрьского района, перед которой наше издание подняло эти вопросы, сообщила, что информация о необходимости закрасить надписи передана в соответствующее коммунальное подразделение.
Действительно, в настоящее время надписи уже закрашены. Однако вместо чувства глубокого удовлетворения от действий муниципальных структур, благоустроительные работы вызвали воспоминания о словах улан-удэнского мэра про бездушное отношение к работе.
Считаем, что муниципалы проявили здесь настоящий, искренний, какой-то такой неподдельный формализм.
Исписанная стенка имеет светлый тон – что-то песочно-желтое. Поднимая перед администрацией Октябрьского района вопрос о закраске граффити у лестницы, мы думали, что их закрасят краской того оттенка, который имеет стенка, на которой они намалеваны. Ведь это логично. Наши ожидания не то, что несколько не оправдались, а абсолютно не оправдались.
С формальной точки зрения можно считать, что надписи закрашены. Во всяком случае то, что некоего гражданина там ранее назвали ругательным словом на букву «п», в глаза не бросается.
Однако фактически – это издевательство над благоустройством города. Да, краски нужного оттенка могло не найтись. Но, если невозможно обеспечить песочно-желтое единообразие, то надо было сделать стенку черной, оранжевой или зеленой полностью (зависит от имеющейся в наличии краски). Надеемся, Улан-Удэ не настолько обнищал, что не может позволить себе тратить здесь столько краски – аж на всю стенку?
Скорее всего, коммунальщики, что исполняли служебное задание по закрашиванию надписей у Богатырского моста, рассудили иначе – мы боремся с надписями, рисунками и те части стенки, где они отсутствуют, трогать не будем. И получилось то, что получилось. Думаем, надо провести служебное расследование и выяснить, кто боролся с граффити в таком стиле. За такое, полагаем, надо давать выговоры или даже снимать с постов. Элементарного сделать не могут.
Видимо, в ближайшее время нашему изданию придется направить в администрацию Октябрьского района Улан-Удэ очередной запрос и спросить, как они оценивают такое закрашивание. И намерены ли районные чиновники что-то предпринять по поводу возмутительной ситуации. Потому что жить, как в нью-йоркском Гарлеме 1980-х годов, нельзя. Надо стараться жить лучше, а тех, кто не способен это обеспечить, следует гнать из муниципальных структур метлой. Хотелось бы увидеть нормализацию положения до новых выборов мэра. Будем следить за развитием дел.
Фото: «Номер один»
И вот за несколько месяцев до этого политического события зашла речь о некоторых моментах в благоустройстве.
Игорь Шутенков обратил внимание на дорожное ограждение на ул. Коммунистической. В прошлом году там прошла установка ограждений и выяснилось, что отсутствует единый стиль. Высказал мэр и другие замечания, касавшиеся жизни города. «Это бездушное отношение к работе. Коллеги, давайте не учиться объяснять причины, а находить решения. У нас есть все возможности сделать так, чтобы было красиво в городе», - упрекнул градоначальник своих подчиненных.
Ул. Коммунистическая, о которой высказался Игорь Шутенков, в контексте бездушного отношения, это только один из череды похожих случаев.
Постоянные читатели «Номер один» помнят, как недавно мы рассказывали о непотребстве, которое видно прямо с Богатырского моста (вблизи остановки трамвая «40 квартал»). О разбомбленных обезлюдевших аварийных бараках и лестнице, идущей с Богатырского моста вниз к баракам и лукодрому. Стенка у лестницы много лет исписана (в т. ч. ругательствами) и изрисована. Администрация Октябрьского района, перед которой наше издание подняло эти вопросы, сообщила, что информация о необходимости закрасить надписи передана в соответствующее коммунальное подразделение.
Действительно, в настоящее время надписи уже закрашены. Однако вместо чувства глубокого удовлетворения от действий муниципальных структур, благоустроительные работы вызвали воспоминания о словах улан-удэнского мэра про бездушное отношение к работе.
Считаем, что муниципалы проявили здесь настоящий, искренний, какой-то такой неподдельный формализм.
Исписанная стенка имеет светлый тон – что-то песочно-желтое. Поднимая перед администрацией Октябрьского района вопрос о закраске граффити у лестницы, мы думали, что их закрасят краской того оттенка, который имеет стенка, на которой они намалеваны. Ведь это логично. Наши ожидания не то, что несколько не оправдались, а абсолютно не оправдались.
Надписи замазали черно-серой краской. Они были в центре стенки и получилось, что центральную часть покрыли новой краской. На месте граффити появилась черно-серая зона, а места, не имевшие граффити, остались песочно-желтыми. Если подойти поближе, то видно, что черной краски пожалели - слой так тонок, что сквозь него проступают контуры того, что пытались замазать.
С формальной точки зрения можно считать, что надписи закрашены. Во всяком случае то, что некоего гражданина там ранее назвали ругательным словом на букву «п», в глаза не бросается.
Однако фактически – это издевательство над благоустройством города. Да, краски нужного оттенка могло не найтись. Но, если невозможно обеспечить песочно-желтое единообразие, то надо было сделать стенку черной, оранжевой или зеленой полностью (зависит от имеющейся в наличии краски). Надеемся, Улан-Удэ не настолько обнищал, что не может позволить себе тратить здесь столько краски – аж на всю стенку?
Скорее всего, коммунальщики, что исполняли служебное задание по закрашиванию надписей у Богатырского моста, рассудили иначе – мы боремся с надписями, рисунками и те части стенки, где они отсутствуют, трогать не будем. И получилось то, что получилось. Думаем, надо провести служебное расследование и выяснить, кто боролся с граффити в таком стиле. За такое, полагаем, надо давать выговоры или даже снимать с постов. Элементарного сделать не могут.
Видимо, в ближайшее время нашему изданию придется направить в администрацию Октябрьского района Улан-Удэ очередной запрос и спросить, как они оценивают такое закрашивание. И намерены ли районные чиновники что-то предпринять по поводу возмутительной ситуации. Потому что жить, как в нью-йоркском Гарлеме 1980-х годов, нельзя. Надо стараться жить лучше, а тех, кто не способен это обеспечить, следует гнать из муниципальных структур метлой. Хотелось бы увидеть нормализацию положения до новых выборов мэра. Будем следить за развитием дел.
Фото: «Номер один»
Тегиблагоустройство