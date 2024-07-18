В Улан-Удэ завелся наглый мороженщик

Жители Улан-Удэ возмущены действиями неизвестного предпринимателя, который установил свой киоск «Мороженое» возле торгово-офисного центра «Саяны».Комплекс «Саяны» широко известен в городе и находится близ остановки общественного транспорта «Русский драматический театр». Театральная площадь же является весьма проходимым местом. Поток людей в этой окрестности считается «лакомым кусочком» для любого мелкого предпринимателя.Горожан рассердил не сам факт появления киоска по продаже мороженого, а что его водрузили прямо на «зеленую зону», втиснув между кустов. Здесь стоит отметить, что «зеленая зона» отделяет тротуар от проезжей части нижнего отрезка бульвара Карла Маркса. Из этого следует несложный вывод - место весьма привлекательное. Особенно для продажи на скорую руку. Поскольку данная территория довольно оживленная, по ней ежедневно проходят тысячи людей, и кое-кто из них, несомненно, готов купить мороженое.Киоск на вид бывалый, местами заметно помятый. Появился же он несколько недель назад. Но вот с началом его работы возникла затяжка. Скорее всего, появились проблемы с подключением объекта к электросетям.О том, что договор на право размещения этого нестационарного торгового объекта вблизи дома № 20Б по ул. Терешковой комитетом не заключался, сообщила «Номер один» и. о. председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ Светлана Терещенко еще в июне.Она также пояснила, что размещение подобных объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, проводится в соответствии с утвержденной схемой размещения, а также по результатам аукционов. При этом при разработке схемы размещения сделан акцент в том числе на том, что нестационарные торговые объекты не должны располагаться на газонах, цветниках и прочих объектах озеленения.Светлана Терещенко отметила, что комитет направил этот вопрос в администрацию Октябрьского района г. Улан-Удэ. Шло время, но с киоском почему-то ничего не происходило, хотя нами все же ожидалась какая-то оперативная реакция «октябрьских» управленцев. Сложилось впечатление, что районные власти и не думают решать вопрос с непонятным киоском, торчащим на «зеленой зоне».Может быть, послание, которое им направил комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, просто утеряно в недрах райадминистрации? Не дождавшись у моря погоды, «Номер один» был вынужден обратиться к руководителю району. «Как долго киоск будет там находиться?» - среди прочего поинтересовалось наше издание.Надо сказать, что муниципалы откликнулись. Исполняющий обязанности руководителя райадминистрации Петр Касьянов сообщил, что специалистами администрации района на постоянной основе проводится осмотр закрепленной территории, принимаются меры по уборке незаконно установленного движимого имущества, в том числе с «зеленых зон». И мероприятия по уборке киоска «Мороженое» проводятся: на объекте «размещены требования по освобождению земельного участка от незаконно установленного движимого имущества».Районная власть не соврала. На фасаде киоска действительно обнаружился наклеенный листок с грозным названием «ТРЕБОВАНИЕ!». Районное управление по развитию территории и жизнеобеспечения обратилось к мороженщику о необходимости освободить занятый участок. Предпринимателю пригрозили, что в случае невыполнения требований будут приняты меры по его уборке на «специально отведенную площадку».Требование датировано 3 июля. То есть листок приклеили на следующий день после того, как райадминистрация получила запрос от «Номер один» по поводу злополучного объекта. Совпадение? Не думаем…Здание администрации Октябрьского района, как известно, тоже находится на остановке «Русский драматический театр». Торговая самоволка размещена практически «под носом» у районной власти.Фото: «Номер один»