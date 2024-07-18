Студенты Бурятской ГСХА выиграли по одному миллиону рублей в конкурсе стартапов
В России завершился отбор лучших стартапов со всей России. На конкурс «Студенческий стартап» было подано 7,7 тысяч проектов от студентов из
73 регионов нашей страны. Среди победителей есть учащиеся передовых инженерных школ и студенты старших курсов, которые уже работают в молодёжных лабораториях.
- В этом году правительство России увеличило финансирование конкурса до 2 млрд рублей – грантовую поддержку в размере 1 млн. получат 2 тысячи участников, - сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.
В число победителей стартапов вошло 8 проектов из Бурятии, из которых 7 проектов студентов Бурятской ГСХА.
В число победителей вошли:
1. Сергеев Андрей Витальевич – проект по созданию комбикормов для собак с использованием лекарственного растительного сырья, сушеных овощей и ягод.
2. Богданова Анастасия Александровна – стартап «Полезные зооигрушки Василиса», направленный на производство экологически чистых и безопасных игрушек для животных.
3. Гатаулина Альбина Дамировна – проект по созданию замороженного чайного напитка, который обещает стать новым трендом на рынке здорового питания.
4. Цыдыпова Евгения Владимировна – разработка лечебно-массажных подушек, которые помогут улучшить качество жизни людей с различными заболеваниями.
5. Сотникова Татьяна Александровна – создание сайта «Помогатор» для оказания услуг в реабилитационный период, который станет незаменимым помощником для людей, нуждающихся в восстановлении после заболеваний.
6. Дашицыренова Саран Львовна – проект «ЗеленыйФил» по созданию и распространению экологически чистого наполнителя на основе технической конопли, предназначенного для использования в производстве одежды, одеял, игрушек и других товаров.
7. Кисова Светлана Владимировна – проект «Витамины леса вашему питомцу» по производству кормовой муки с применением растений лесных экосистем, который обеспечит питомцев полезными и натуральными продуктами.
- Мы невероятно гордимся нашими студентами, которые смогли достичь таких высоких результатов в конкурсе «Студенческий стартап». Эти победы – результат их упорного труда, таланта и стремления к инновациям. В первую очередь, хочу отметить, что большинство из представленных проектов прошли нашу Акселерационную программу «БайкалТех», которая сыграла ключевую роль в подготовке ребят к этому конкурсу. Поздравляю всех участников и желаю им дальнейших успехов в реализации своих проектов, - поделился начальник Проектного технологического офиса обучающихся Бурятской ГСХА Андрей Бадмаев.
Фото: БГСХА