Студенты Бурятской ГСХА выиграли по одному миллиону рублей в конкурсе стартапов

В России завершился отбор лучших стартапов со всей России. На конкурс «Студенческий стартап» было подано 7,7 тысяч проектов от студентов из

73 регионов нашей страны. Среди победителей есть учащиеся передовых инженерных школ и студенты старших курсов, которые уже работают в молодёжных лабораториях.

- В этом году правительство России увеличило финансирование конкурса до 2 млрд рублей – грантовую поддержку в размере 1 млн. получат 2 тысячи участников, - сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В число победителей стартапов вошло 8 проектов из Бурятии, из которых 7 проектов студентов Бурятской ГСХА.