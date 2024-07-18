Общество 18.07.2024 в 15:54

«Нам нужны эскизы для подземного дацана»

Бойцы СВО просят помощи художников, дизайнеров и архитекторов
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Текст: Макар Захаров
«Нам нужны эскизы для подземного дацана»
Духовная поддержка военнослужащих очень важна в условиях специальной военной операции. Многие солдаты, особенно перед отправкой на передовую, приходят в полевые храмы и дацаны, где молятся и просят благословления.

Сейчас наши военнослужащие планируют сделать подземный полевой дацан (дуган), но претерпевают временные трудности — отсутствие эскизов.

«Планирую делать подземный полевой дацан (дуган), армейский блиндаж с хорошим укрытием в один-два наката. Но возникла проблема с реализацией его внутреннего вида. Есть предложение сделать его внутри в виде условной юрты. Однако нужны эскизы. Очень просим всех художников, дизайнеров и архитекторов предложить свои варианты дацана. Непосредственно буддистскую атрибутику — ламы сделают. Но вот само помещение, как оно будет выглядеть, нужно придумать творческим людям»,

- говорит военный с позывным «Турист».
Прислать свои наработки и чертежи может любой желающий на почту нашей редакции: info@gazeta-n1.ru

«Нужны только идеи, общие эскизы. Без четких расчетов и деталей. Главное, чтобы помещение было по буддистским канонам, традициям. Хочется, чтобы в нем присутствовала национальная бурятская эстетика и немного военная. Имя того, кто сделает лучший эскиз — будет указано в дацане (дугане) на СВО»,

- отметил он.


Фото прислано бойцом.
Теги
СВО дацан художники военные дизайнеры

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