«Нам нужны эскизы для подземного дацана»

«Планирую делать подземный полевой дацан (дуган), армейский блиндаж с хорошим укрытием в один-два наката. Но возникла проблема с реализацией его внутреннего вида. Есть предложение сделать его внутри в виде условной юрты. Однако нужны эскизы. Очень просим всех художников, дизайнеров и архитекторов предложить свои варианты дацана. Непосредственно буддистскую атрибутику — ламы сделают. Но вот само помещение, как оно будет выглядеть, нужно придумать творческим людям»,

- говорит военный с позывным «Турист».