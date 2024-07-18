«Нам нужны эскизы для подземного дацана»
Сейчас наши военнослужащие планируют сделать подземный полевой дацан (дуган), но претерпевают временные трудности — отсутствие эскизов.
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«Планирую делать подземный полевой дацан (дуган), армейский блиндаж с хорошим укрытием в один-два наката. Но возникла проблема с реализацией его внутреннего вида. Есть предложение сделать его внутри в виде условной юрты. Однако нужны эскизы. Очень просим всех художников, дизайнеров и архитекторов предложить свои варианты дацана. Непосредственно буддистскую атрибутику — ламы сделают. Но вот само помещение, как оно будет выглядеть, нужно придумать творческим людям»,- говорит военный с позывным «Турист».
«Нужны только идеи, общие эскизы. Без четких расчетов и деталей. Главное, чтобы помещение было по буддистским канонам, традициям. Хочется, чтобы в нем присутствовала национальная бурятская эстетика и немного военная. Имя того, кто сделает лучший эскиз — будет указано в дацане (дугане) на СВО»,- отметил он.
Фото прислано бойцом.