Жители Бурятии жалуются на развалившиеся мосты

А вот жителям Курумканского района повезло меньше. Там в селе Улюхан мост через реку тоже выглядит как после бомбежки. Однако когда его отремонтируют, пока не известно. Районные чиновники лишь сообщили, что сейчас «ведётся работа по заключению договора на разработку проектной документации» на ремонт моста.



