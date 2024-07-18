Общество 18.07.2024 в 17:32

Жители Бурятии жалуются на развалившиеся мосты

Сельчане вынуждены передвигаться по ним с риском для жизни
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии жалуются на развалившиеся мосты
Сегодня жители сразу двух районов Бурятии пожаловались на мосты, которые находятся в крайне плачевном состоянии.

Так, жители села Тохой Джидинского района рассказали, что уже который год мучаются с переправой. Мостик через протоки там постоянно размывает, но его никто не чинит.

«Это единственная дорога выехать в центр, в ту же больницу, в магазин. Больше из Тохоя другой дороги нет», - пишут они в вайбер-чате «Джида-инфо 24/7».

Районные чиновники сообщили сельчанам, что проектно-сметная документация на новый мост уже разработана.

«В 2025 году будут проведены строительно-монтажные работы по участку дороги к селу Тохой с установкой труб и небольшого моста», - заверил первый заместитель главы Джидинского района.

А вот жителям Курумканского района повезло меньше. Там в селе Улюхан мост через реку тоже выглядит как после бомбежки. Однако когда его отремонтируют, пока не известно. Районные чиновники лишь сообщили, что сейчас «ведётся работа по заключению договора на разработку проектной документации» на ремонт моста.


Напомним, ранее в Джидинском районе был закрыт аварийный мост на автодороге Белоозерск - Енхор. Передвигаться по нему стало крайне опасно. В результате жители трех сел - Енхор, Боций и Цаган-Усун - оказались отрезаны от райцентра. При этом о сроках ремонта аварийного моста районные чиновники ничего не сообщили, а местным жителям предложили использовать для проезда понтонный мост села Зарубино. Данной ситуацией уже заинтересовались в Следственном комитете.

Фото: «Курумкан-инфо.24/7», «Джида-инфо 24/7»
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