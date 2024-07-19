Общество 19.07.2024 в 10:51

В Улан-Удэ закроют остановку «Элеватор»

Из-за ремонта трамвайных путей в городе изменится схема движения транспорта
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ закроют остановку «Элеватор»
В Улан-Удэ из-за ремонта трамвайных путей на пр. 50-летия Октября в районе остановки «Элеватор» изменится схема движения автобусов и трамваев. Изменения будут действовать с 22 часов 19 июля по 30 июля.

Так, на автобусных маршрутах № 3, 3А, 10, 16, 16К, 25, 29, 31, 32, 37, 40, 46, 55, 56, 56 «Стеклозавод», 59, 95, 97, 97 «Квартал» на этот период из схемы движения исключат остановку «Элеватор» в направлении центра города.

Объезд закрытого участка будет осуществляться через ул. Жуковского – ул. Хоца Намсараева – ул. Гагарина – далее по утвержденным схемам.

В обратном направлении движение останется без изменений.

На автобусных маршрутах № 16, 16к, 32 посадка-высадка пассажиров будет происходить на остановке «Школа №51». На остальных маршрутах – на остановке «Саган Морин» по ул. Гагарина.


В выходные дни 20-21 и 27-28 июля изменятся и схемы движения трамваев.

– маршрут № 1А: «конечная Шишковка» - «Новый мост» - «40 квартал» - «БНЦ» - «ул. Ключевская» - «Новый мост» - «конечная Шишковка». С организацией движения 10 трамвайных вагонов с интервалом 10 минут;

– маршрут № 2А: «конечная Шишковка» - «Новый мост» - «ул. Ключевская» - «БНЦ» - «40 квартал» - «Новый мост» - «конечная Шишковка». С организацией движения 10 трамвайных вагонов с интервалом 10 минут.

На временном маршруте №3 в эти дни будет ходить 3 трамвайных вагона по схеме «Шишковка» - «Элеватор» - конечная «ЛВРЗ» с интервалом движения 15 минут.

Изменится маршрут № 4 (на период ремонта №4А) с организацией движения 4 трамвайных вагонов с конечной в мкрн Мелькомбинат с интервалом 10 минут по следующей схеме: «конечная Мелькомбинат» - «БНЦ» - «конечная Мелькомбинат».

На период ремонта не изменится схема движения только у трамвайного маршрута №5, а маршруты № 7, 8 будут отменены с учетом введения временных маршрутов № 1А, 2А.


Как сообщили в мэрии, ремонтные работы будут идти в круглосуточном режиме. После их завершения в ночное время 29 и 30 июля на переезде по пр. 50-летия Октября - ул. Цивилева к автобусной остановке будет уложена железобетонная плитка.

Фото: «Номер один»
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