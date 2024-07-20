Общество 20.07.2024 в 07:00

Улица ненужных фонарей

В Улан-Удэ решают, что делать с фонарями, которые не светят
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Текст: Петр Санжиев
Улица ненужных фонарей
В прошлом номере мы рассказали о том, как жители ряда домов в 110 микрорайоне Улан-Удэ не могут найти общий язык с городскими чиновниками. Они рассчитывали передать фонарные столбы в собственность муниципалитета, но власти категорически отказались принять этот дар. Что будет с ними дальше, выяснил «Номер один».

Получат освещение другим методом

Застройщик отметил, что на момент окончания строительства система наружного освещения была в работоспособном состоянии. Но, как пожаловались сами жители, никакого вечернего освещения у них нет. В конечном итоге неиспользующиеся фонари стали никому ненужными объектами. Гражданам дорого их содержать, а муниципалы «ушли в отрицаловку». Значит ли это, что скоро освещать окрестности домов начнут по-другому?

- В ближайшее время установим дополнительное освещение над подъездами, - сказали в ООО ЖКС «Саяны».

То есть дома пойдут по пути, по которому ранее пошел дом неподалеку. Там тоже имеется система уличного освещения, но она не используется: окрестности подсвечиваются лампами, которые приспособили к домовым подъездам.

Интересно еще то, что если ЖКС «Саяны» и возьмет на себя обслуживание столбов, то тариф увеличится минимум на три рубля.

Юридический туман развеет прокурор?

Положение с фонарями, как оказалось, имеет отдельное юридическое толкование.

«Письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об организации ремонта уличного (дворового) освещения» дано разъяснение о том, что системы уличного освещения, расположенные на придомовой территории многоквартирного дома, не входят в состав общего имущества», - пояснили в ЖКС «Саяны».

Управляющая компания, как известно, занимается тем, что обслуживает общее имущество дома. Получается, если ЖКС возьмет на себя хлопоты с фонарями, то это должно регулироваться не договором об обслуживании общедомового имущества, а каким-то отдельным договором с собственниками столбов.

«По мнению Минстроя РФ, собственники помещений в МКД не обязаны нести расходы на ремонт и содержание дворового освещения. В то же время в письме Минстроя РФ указано, что в силу пунктов ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация и ремонт дворового освещения относятся к компетенции органов местного самоуправления. Таким образом, согласно разъяснениям (данным в письме Минстроя РФ), управляющая организация не обязана производить ремонт и обслуживание фонарей уличного освещения, установленных на придомовой территории МКД», - констатировали в «управляшке».

Если исходить из этого, то можно ли под термином «организация» понимать изначальное строительство злополучных фонарных столбов? Может быть, оно должно было вестись не на средства граждан-дольщиков, а на средства улан-удэнского бюджета? Не видим ли мы здесь перекладывание ответственности муниципалитета на плечи дольщиков? Кажется, дать оценку сложившейся ситуации в 110-м должна прокуратура.

Ситуации, когда фонари есть, но окрестности домов будут освещать другими методами, не красит Улан-Удэ. Как бы ни появились целые новые микрорайоны с ненужными фонарями. В них вкладываются солидные суммы, но вместо того, чтобы радовать жителей светом, фонари ждет судьба быть спиленными. Столбы ликвидируют, сдадут на вторсырье, а народу на память о них останутся лишь металлические «пеньки».

Фото: «Номер один»
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освещение

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