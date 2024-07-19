Общество 19.07.2024 в 15:28

В Закаменском районе строят дома для специалистов за 81,5 миллиона рублей

Строительство стало возможным благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Закаменском районе строят дома для специалистов за 81,5 миллиона рублей

В местности Хасура города Закаменск продолжается строительство домов для специалистов и работников социальной сферы. Об этом сообщил глава Закаменского района Сергей Гонжитов на своей личной странице «ВКонтакте».

- На сегодняшний день объем выполненных работ составляет 50%. Возведены 7 домов, в домах готовы потолок, пол, выгребные ямы и санузлы, стены снаружи окрашены. Еще 3 дома в процессе строительства. Работы ведутся согласно установленному графику, - делится глава Закаменского района.

Все работы планируется завершить до 1 октября 2024 года.

Строительство домов для молодых специалистов и работников социальной сферы стало возможным благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

- В этом году параллельно строится еще шесть домов в Бичурском (4 дома) и в Селенгинском районах (2 дома) на сумму 28,5 млн. руб. Дома предназначены для специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, - добавили в минсельхозе Бурятии.

 

Фото: минсельхоз РБ

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