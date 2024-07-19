В нацпарке Бурятии собрали 100 мешков мусора

Очередной экологический десант в поселке Монды провели сотрудники Тункинского национального парка Бурятии. Двадцать его сотрудников собрали более 100 мешков бытового мусора.

- Мы постоянно занимаемся очисткой лесного массива. К сожалению, большая часть стихийных свалок появляется по вине местного населения или отдыхающих. Оставленный мусор не только отравляет окружающую среду, но и может стать причиной возгорания в лесу, - отметили госинспекторы нацпарка.

В нацпарке призывают жителей и гостей района сообщать о нарушителях санитарных норм лесного массива по телефону 89516287227.

- Фотографии и видео с нарушением просим отправлять на электронную почту info@tunkapark.ru. Доказательства должны содержать госномер автомобиля и факт выброса мусора.

Ранее «Номер один» сообщал о том, что госинспекторам «Бурприроды» некогда ловить браконьеров, потому что они вынуждены убирать мусор за местными рыбаками на озере Колок в Прибайкальском заказнике.

Фото: Тункинский национальный парк