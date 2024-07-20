Динозавры помогли монгольскому бюджету

По данным Национального статистического комитета Монголии, количество иностранных пассажиров, въезжающих в страну, увеличилось на 80,8 тыс., или на 32,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».В первом полугодии 2024 года границу Монголии пересекли 3 071 400 пассажиров, что на 953,7 тысячи (45,0%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии текущего года государственную границу страны пересекли 1 547 300 пассажиров. Из них 31,8% въехали в страну через пограничный переход Замын-Ууд, 25,8% - через международный аэропорт "Чингис хаан", 10,3% - через погранпункт Гашуунсухайт, 10,2% - через погранпункт Алтанбулаг, 5,5% - через КПП Шивээхурэн, 16,4% - через другие пункты пропуска.Как ранее сообщалось, росту туристического потока способствует открытие новых рейсов из монгольской столицы Улан-Батор во-многие города Азии и Европы. Кроме того, иностранных туристов привлекает в Монголии многочисленные останки динозавров. Так из 400 видов динозавров, открытых к настоящему времени, 80 — из южной Монголии, где они обитали в меловом периоде мезозойской эры. В прошлом году в Монголии даже состоялся «фестиваль динозавров».Рост иностранного туризма позволяет монгольскому правительству увеличивать доходы бюджета, а темпы ВВП страны ежегодно растут. В 2023 году страна добилась показателя роста валового внутреннего продукта на 7%.Фото: «Номер один»