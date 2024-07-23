Общество 23.07.2024 в 10:23
Завершился первый этап обучения первого потока проекта «Время героев»
Почти два месяца ветераны СВО проходили интенсивное обучение государственному управлению
Текст: Иван Иванов
«Мы, конечно, были готовы к тому, что во «Время героев» прошли лучшие из лучших. Но результаты, которые показали наши участники, превзошли даже наши ожидания!», — отметила начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.
Далее участники приступят к активным стажировкам, получая необходимые практические знания, подкрепляющие приобретенную теоретическую базу.
Программа «Время героев», инициированная президентом России Владимиром Путиным, нацелена на вовлечение ветеранов СВО в государственное управление. После окончания полного курса программы участники пополнят кадровый резерв органов власти и государственных корпораций.
Фото: Времягероев.рф
Далее участники приступят к активным стажировкам, получая необходимые практические знания, подкрепляющие приобретенную теоретическую базу.
Программа «Время героев», инициированная президентом России Владимиром Путиным, нацелена на вовлечение ветеранов СВО в государственное управление. После окончания полного курса программы участники пополнят кадровый резерв органов власти и государственных корпораций.
Фото: Времягероев.рф