Завершился первый этап обучения первого потока проекта «Время героев»

«Мы, конечно, были готовы к тому, что во «Время героев» прошли лучшие из лучших. Но результаты, которые показали наши участники, превзошли даже наши ожидания!», — отметила начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.Далее участники приступят к активным стажировкам, получая необходимые практические знания, подкрепляющие приобретенную теоретическую базу.Программа «Время героев», инициированная президентом России Владимиром Путиным, нацелена на вовлечение ветеранов СВО в государственное управление. После окончания полного курса программы участники пополнят кадровый резерв органов власти и государственных корпораций.Фото: Времягероев.рф