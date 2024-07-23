Чиновники Бурятии поддержали китайский автопром

Более трех с половиной миллионов рублей бюджетных средств будет потрачено на покупку одной из моделей китайского автомобильного бренда Chery. Недавно успешно завершилась очередная госзакупка. Заказчиком там выступало государственное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки Республики Бурятия».Бухгалтеры хотели купить методом использования услуги финансовой аренды (лизинга) указанную выше модель или ее эквивалента. Начальную цену установили на уровне 3 млн 761 тыс рублей.Предложение потратить государственные деньги на машину вызвало интерес со стороны лизингодателей. На торги заявились сразу четыре поставщика – «Сбербанк лизинг», «Уралбизнеслизинг», «Автолизинг» и «КМ-финанс». Каждый из них предложил сниженную цену, но наибольшее снижение предложила последняя из перечисленных фирм.С суммой 3 млн 509 тыс рублей ее провозгласили победителем. Предполагается, что в нынешнем году бурятская сторона оплатит за китайскую машину около 1,1 млн, в будущем году уже 1,3 млн, а оставшуюся сумму - в 2026 году.«TIGGO 7 PRO MAX AWD оснащен мощным и эффективным силовым агрегатом - двигателем третьего поколения 1.6T GDI и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT», - так расхваливают выбранную чиновниками модель на разных сайтах в Интернете.Проводя торги, заказчик указал, что машина должна быть новой. Среди запрашиваемых характеристик – черный цвет, колесная формула 4х4, дорожный просвет не менее 190 мм, максимальная скорость 197 км/ч, число мест 5, год изготовления не ранее 2024 г.Куда собирается заказчик ездить на такой машине не очень понятно. Также не совсем ясно насколько в перспективе будет доступным качественное техобслуживание и запчасти. А с точки российского патриотизма бурятских чиновников возникает вопрос – почему бы не купить для своих поездок «Ладу» или «Ниву»? Почему не поддержать рублем отечественное производство, столкнувшееся с китайскими конкурентами?Фото: скриншот видео с Ютьюба