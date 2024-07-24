«Я очень доволен этим созывом»

Вчера состоялся рабочий выезд на городской избирательный округ № 8 во главе с депутатом Улан-Удэнского городского Совета Александром Иринчеевым. Он оценил, насколько хорошо были исполнены наказы избирателей и перспективу будущих проектов.





Восьмой округ входит в тройку самых больших по территории городских округов и представляет собой (90%) частного сектора. В связи с этим он обладает рядом особенностей и характерными для подобного формата застройки проблемами. Например, там невозможно реализовать проект «Городская среда» за счет федеральных средств. Реконструкция и строительство детских площадок происходит лишь за счет средств депутатов, которые им выделяются из местного бюджета для исполнения наказов избирателей - а это всего 4 миллиона рублей.



Тем не менее благодаря грамотному руководству многие проекты все же осуществляются. Например, на сегодняшний день поселок Зеленхоз полностью освещен.

«Самыми главными проблемами нашего поселка были: дороги и освещение. Заасфальтировать весь частный сектор, увы, невозможно. Но где-то дорога грейдируется. Освещение же – это серьезный вопрос безопасности жителей моего округа. В течение пяти лет мы вместе со специалистами провели очень большую работу и осветили десятки улиц. В том числе и детскую спортивную площадку, которая была сделана по настоятельной просьбе актива ТОС «Солнечный», – отметил Александр Иринчеев.

«Да, в период ковида наблюдался застой. Но за последние годы были сделаны очень значительные инфраструктурные проекты. Это дорого вдоль «Стальмоста», дорога на микрорайон «Площадка» и «Матросова», а также по федеральной программе «Чистая вода» сейчас реализуется строительство водовода на Верхней Березовке», – перечислил депутат.

Стоит отметить, что инфраструктурных проектов по городскому округу № 8 практически не было до 2020 года. Значительные перемены начались лишь в текущем созыве депутатов Улан-Удэнского городского Совета.Помимо уже названных проектов по решению прокуратуры силами Администрации города и депутатского корпуса на округе № 8 была выбрана территория для строительства амбулатории. Медицинское учреждение, построенное в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», обслуживает более 5 тысяч человек.

Стоит отметить, что жители также обращались к властям по поводу строительства школы. Но, к сожалению, пока не получится это сделать. Поскольку места для возведения школы на округе – нет.

«Развивать что-либо на округе № 8 сложно. На нем отсутствует соответствующая инфраструктура: канализация, водоснабжение и т.д. Не хватает мощностей для электроснабжения. Все эти проблемы характерны для всего разросшегося частного сектора города Улан-Удэ. Но мы делаем по мере возможностей все что можем. Я очень доволен этим созывом», – сказал Иринчеев.

«За все эти годы он ни разу не отказал. Если округу что-то нужно – всегда откликается. Нам удалось провести освещение на детской спортивной площадке. Жители тоже проделали серьезную подготовительную работу, сами сделали планировку, подготовили к застройке территорию. А раньше на этой земле был строительный мусор, косогор и т.д. Благодаря совместному подходу на округе есть спортивный объект. У нас также работает дворовый инструктор, который активно проводит соревнования. Дети играют и в баскетбол, и в футбол. Стараемся всех задействовать, чтобы были заняты спортом», – рассказала председатель ТОС «Солнечный» Зинаида Корниенко.

Большую роль в реализации и строительстве объектов социальной культуры играют ТОСы. Ведь без их привлечения многое было бы невозможно. На городском округе № 8 одним из самых большим является ТОС «Солнечный». Вот уже на протяжении пяти лет его председатель плотно сотрудничает с депутатом Улан-Удэнского городского Совета Александром Иринчеевым.Подводя итоги хочется напомнить о том, что в этом году на округе планируется еще один большой проект – реконструкции детской площадки в районе улицы Любови Шевцовой. В том числе продолжится строительство сетей водоснабжения в поселке Верхняя Березовка, которое стало возможным благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».





Фото «Номер один».