В Улан-Удэ восстанавливают пострадавшие от дождя дороги

В Улан-Удэ продолжается восстановление дорог, которые больше всех пострадали от прошедшего накануне дождя. Городские службы откачивают лужи, ликвидируют промоины и убирают песок с проезжей части.

- В Октябрьском районе устраняют промоины на дорогах. Проводят грейдирование и отсыпку грунтовых дорог в микрорайонах Забайкальский, Радужный и Новая Комушка. Они больше всего пострадали от дождя, - сообщили в районной администрации.

Также силами Комбинатами по благоустройству ведется откачка луж на улицах Хантаева, Родниковой, Совхозной и в 118 мкрн. С проезжей части улиц Возрождения, Янтарная и Гостеприимная специалисты убирают песок.

- Вся информация, поступающая от жителей, изучается для дальнейшего принятия мер, в том числе по откачке дождевых вод, отсыпке инертными материалами и грейдированию, - сообщили в мэрии города.

Оставить заявку на грейдирование дорог в Октябрьском районе можно по телефонам 43-01-95 и 41-56-91.

Фото: скриншот видео КГХ