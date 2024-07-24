В Бурятии можно будет бесплатно пройти медицинское обследование

В Бурятии супружеским парам выдают «Сертификат молодоженам», который обеспечит им бесплатное медицинское обследование в Республиканском перинатальном центре (РПЦ). Реализуется это в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Подобным образом молодые супружеские пары мотивируют к скорейшему принятию осознанного решения о наступлении беременности.

- Сертификат дает право супругам пройти медицинское обследование в отделении охраны репродуктивного здоровья РПЦ, позволяет оценить состояние своего здоровья и определить готовность к рождению детей. Консультация врачей и лабораторные исследования проходят в одном месте. Помимо этого, врачами РПЦ будет проводиться мотивационная беседа с молодыми людьми в целях установления у них положительных репродуктивных установок, - сообщает минздрав республики.

В настоящее время сертификат молодоженам вручается супружеской паре, которая зарегистрировала брак в органах ЗАГС г. Улан-Удэ.

Фото: Елена Кокорина