Общество 25.07.2024 в 16:53

Улан-удэнцам начали возвращать горячую воду

На данный момент подключено уже 750 домов
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Текст: Андрей Константинов
Улан-удэнцам начали возвращать горячую воду
Дома жителей Улан-Удэ начали подключать к горячему водоснабжению после более чем недельного отключения. Как заверили в ТГК-14, подключение идет в соответствии с графиком.

«По состоянию на 12:00 горячую воду получили жители 750 жилых домов из 1289 запланированных. Так, в Железнодорожном районе города подключено 246 домов из 449, в Октябрьском – 474 из 808, в Советском – 30 из 32. Горячее водоснабжение в домах, отключенных от него в связи с ремонтными работами, в том числе по тепломагистрали №2, будет восстановлено позже», - сообщили в энергокомпании.

В ТГК-14 отметили, что горячая вода поступит в дома и квартиры улан-удэнцев в разное время, в зависимости от расстояния между ними и ТЭЦ, этажности строений, состояния внутридомовых сетей и готовности управляющих организаций к подключению.

«При наличии вопросов рекомендуем обращаться в диспетчерскую службу ТГК-14 по номерам 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52», - сообщили в компании.

Фото: «Номер один»

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