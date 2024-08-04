В Улан-Удэ прокуратура бьется за спортзал

Обеспечить спортзалом школу №54 прокуратура Советского района города Улан-Удэ пытается с мая прошлого года. При этом если бы у детей появилась возможность нормально заниматься физкультурой в своей родной школе, то все заинтересованные в этом стороны остались бы довольны. Но, как показала жизнь, спортивная инициатива силовиков неожиданно стала причиной настоящего юридического побоища.Еще в 2021 году комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ разработал проектно-сметную документацию на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 54 г. Улан-Удэ» в микрорайоне Исток. Сметная стоимость строительства объекта составила более 122 млн рублей. Его пытались включить в госпрограммы, направляли заявки в министерство образования и в минспорта республики. Но успехов в поиске финансирования тогда не добились.В мае 2023 года «советские» прокуроры обратили внимание на то, что в МАОУ «СОШ № 54 г. Улан-Удэ» отсутствует спортивный зал для проведения занятий по физической культуре. Чтобы побудить чиновников поэффективнее действовать в этом направлении, прокурор подал иск - ходатайствовал об обязании правительства Бурятии обеспечить финансирование строительства (или приобретения) школьного спортзала. А также об обязании мэрии города после выделения финансирования обеспечить учебное заведение спортзалом. Говорили силовики, конечно, и про сроки.Однако ответчики иск не признали, заявляя, что права учащихся не нарушаются.Представитель школы № 54 вроде бы констатировал, что учреждение действительно нуждается в спортзале, но одновременно заявил: «занятия по физкультуре проводятся, и жалоб от детей, родителей нет».В ходе процесса выяснилось, что в теплое время года уроки физкультуры проводятся на улице. При небольших отрицательных температурах предусмотрено проведение занятий по лыжной подготовке. А в разгар зимы используются другие формы: занятия по теории физической культуры, обучение детей игре в шашки, шахматы.Кстати, школьная администрация даже ухитрились как-то приспособить для занятия гимнастикой один кабинет.Чиновники, конечно, хотят построить спортзал. Но они явно противятся давлению, не желая, чтобы их подталкивали в спину. А силовиков, в свою очередь, расплывчато туманные перспективы спортзала не устраивают. Из-за чего они и подгоняют чиновников.«При таких обстоятельствах нельзя признать, что качество образования по данному предмету обеспечивается в полной мере», - указал Советский райсуд г. Улан-Удэ.Вердикт был вынесен в пользу истца - прокуратуры. Правительство Бурятии обязали в течение года со дня вступления решения в законную силу обеспечить финансирование строительства или приобретения спортзала. А мэрию г. Улан-Удэ - в течение полугода после выделения средств обеспечить школу спортзалом.Казалось бы, истокским школьникам можно радоваться, но не тут-то было.Проигравшие не согласились с таким поворотом событий и подали апелляционные жалобы. Каждый выдвинул свои доводы, говоря, что решение надо отменить и отказать прокуратуре.Например, представитель правительства заявил, что школьники «обучаются предмету «физическая культура» в соответствии с установленными программами обучения. Программа обучения выполняется, учащиеся имеют удовлетворительные оценки по данному предмету. Таким образом, само по себе отсутствие спортивного зала в школе не является безусловным фактором, влияющим на обучение по спортивному предмету.Из-за отказа предоставить детям специализированное помещения для занятий спортом создается впечатление, что учебное заведение какое-то старорежимное. Во времена Петра I в школах, может быть, и вели уроки физической культуры без залов. Но сейчас на дворе XXI век. Если идти по такому пути, то химию в улан-удэнских школах тоже можно преподавать не имея приспособленного для этого кабинета, оборудования и т. д. Столовые тогда тоже необязательны. Ученики могут приносить еду с собой в контейнерах и кушать на партах или подоконниках. Не имея столовой, они все равно же будут сыты.Представитель сослался на ряд законов и даже указал на опечатки в решении районного суда.Посланец минобразования тоже выступал против решения райсуда. А юрист мэрии г. Улан-Удэ напомнил, что школа № 54 г. Улан-Удэ имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора, что образовательная организация вправе самостоятельно определять формы занятий физической культурой и права обучающихся на получение образования надлежащего качества по предмету «физическая культура» не нарушены.Дескать, чего пристали со своим спортзалом. Вот только представитель прокуратуры был единственным, кто упорно просил оставить решение райсуда без изменений и отказать в удовлетворении жалоб.Очень интересно следующее: «Директор МАОУ «СОШ № 54» поддержал доводы жалоб», - отмечено на страницах дела. Это же надо - прокуратура всеми силами бьется за спортзал для его школы, а он поддержал «апелляшки» чиновников. Почему было не поддержать прокурорских в этой борьбе за развитие учебного заведения? В целом директор мог бы занять и нейтральную позицию. Но нет.Верховный суд Бурятии оставил решение Советского райсуда без изменений. Приходя к такому решению, Фемида в том числе напомнила, что в 2021 году муниципалитет уже разработал документацию на строительство спортзала и нацеливался на включение строительства в госпрограммы.«Указанное свидетельствует, что необходимость строительства спортивного зала признавалась ответчиками», - указала апелляционная инстанция.Проиграв, правительство и минобразования подали кассационные жалобы в г. Кемерово. И суд третьей инстанции вдохнул в них надежду. В этом году вердикт Верховного суда Бурятии «рухнул» - он отменен, а «спортзальное дело» направили на новое рассмотрение. Туда же, в Верховный суд республики.На новом этапе «сражения» за спортзал истец - прокурор Советского района - чуть скорректировал исковые требования. В качестве соответчиков в деле появился комитет по образованию г. Улан-Удэ и сама школа № 54.Уточняя требования, силовики отметили, что «...перенос занятий по предмету «физическая культура» в спортивные залы других образовательных организаций не отвечает в полной мере интересам обучающихся. Как следует из расписания уроков, занятия проводятся для учащихся 5 – 10-х классов в спортивных залах других школ два раза в неделю. При этом учащиеся 1 – 4-х, 9-х и 11-х классов занятиями по данному учебному предмету надлежащим образом не охвачены. Более того, уроки физкультуры для 7-х, 8-х и 10-х классов организованы за пределами пятидневной учебной недели (в субботу)».Согласитесь, идти на физкультуру в непривычные учебные дни вряд ли очень веселое занятие для школьников. Сторона ответчиков стала говорить, что у прокурора нет права на обращение в суд с таким иском, но Фемида отвергла довод.Чиновники по-прежнему сопротивлялись. Представитель школы № 54 иск тоже не признал. «Все установленные часы по предмету «физическая культура» предоставляются в полном объеме». - заявил он. Позиция школы стала для нас самой удивительной гранью разбирательства.Отмечено, что на территории, прикрепленной к школе, иные спортивные объекты отсутствуют. В итоге Фемида приняла по спортзалу положительное решение. Правда прошлогоднее решение Советского райсуда отменено. Вместо него принято новое.На мэрию города и комитет по образованию возложили обязанность оснастить МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» спортивным залом. На школу возложили обязанность обеспечить в срок до 1 сентября 2024 года устройство спортзала, отвечающее нормативным требованиям.У проигравших есть время, чтобы подать кассационную жалобу в г. Кемерово. Думаем, улан-удэнские чиновники попробуют отменить данное решение Верховного суда Бурятии.Фото: «Номер один»