Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль на нужды СВО

Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии и Центра гигиены и эпидемиологии передали на нужды СВО отремонтированный на личные средства автомобиль УАЗ.

Автомобиль был передан во время встречи с представителями Общероссийского народного фронта и 37-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

- Всевозможная поддержка наших бойцов, тех, кто сейчас находится на передовой, очень важна. Мы, коллектив управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии, это хорошо понимаем. В этот раз мы отправляем в зону специальной военной операции автомобиль, готовый к работе. Надеемся, что с его помощью будут успешно выполнены поставленные задачи, - отметил руководитель управления Сергей Ханхареев.

Ранее специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора в Бурятии неоднократно оказывали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

Также для бойцов из Бурятии были закуплены и переданы лекарственные средства и медицинские изделия.

Фото: Управление Роспотребнадзора Бурятии