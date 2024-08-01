Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии передали автомобиль на нужды СВО
Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии и Центра гигиены и эпидемиологии передали на нужды СВО отремонтированный на личные средства автомобиль УАЗ.
Автомобиль был передан во время встречи с представителями Общероссийского народного фронта и 37-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
- Всевозможная поддержка наших бойцов, тех, кто сейчас находится на передовой, очень важна. Мы, коллектив управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии, это хорошо понимаем. В этот раз мы отправляем в зону специальной военной операции автомобиль, готовый к работе. Надеемся, что с его помощью будут успешно выполнены поставленные задачи, - отметил руководитель управления Сергей Ханхареев.
Ранее специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора в Бурятии неоднократно оказывали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.
Также для бойцов из Бурятии были закуплены и переданы лекарственные средства и медицинские изделия.
Фото: Управление Роспотребнадзора Бурятии