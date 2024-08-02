В Улан-Удэ коммунальщики с 4 утра откачивают лужи на улицах

Сегодня с раннего утра на улицы Улан-Удэ для откачки луж вышло 10 единиц техники. Как сообщили в мэрии города, воду откачивают с улиц Ключевская, Залесная, Дорожная, Куйбышева, Смолина, Кабанская, Жердева, Боевая, 100-кварталы. Техника и специалисты продолжают работать.– До часа ночи дождь был прерывистый, затем шел без остановки и моросящий. Обследовали дороги, с таким дождём ливневки справляются. Большинство осадков выпало в Октябрьском районе. На 6 утра, по нашим данным, размывов нет. Движение общественного транспорта не ограничено. На линии дежурит спецтехника на случай усиления дождя, – рассказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.Власти продолжают вести непрерывный мониторинг ситуации на дорогах города. По данным синоптиков, в течение дня прогнозируется выпадение до 40 мм осадков.Оставить заявку на откачку воды можно по телефону круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646, 380-838.Фото: мэрия Улан-Удэ