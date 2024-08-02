Общество 02.08.2024 в 09:51

В Улан-Удэ коммунальщики с 4 утра откачивают лужи на улицах

Пока серьезного ущерба дождь не нанес
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ коммунальщики с 4 утра откачивают лужи на улицах
Сегодня с раннего утра на улицы Улан-Удэ для откачки луж вышло 10 единиц техники. Как сообщили в мэрии города, воду откачивают с улиц Ключевская, Залесная, Дорожная, Куйбышева, Смолина, Кабанская, Жердева, Боевая, 100-кварталы. Техника и специалисты продолжают работать.

– До часа ночи дождь был прерывистый, затем шел без остановки и моросящий. Обследовали дороги, с таким дождём ливневки справляются. Большинство осадков выпало в Октябрьском районе. На 6 утра, по нашим данным, размывов нет. Движение общественного транспорта не ограничено. На линии дежурит спецтехника на случай усиления дождя, – рассказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Власти продолжают вести непрерывный мониторинг ситуации на дорогах города. По данным синоптиков, в течение дня прогнозируется выпадение до 40 мм осадков.

Оставить заявку на откачку воды можно по телефону круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646, 380-838.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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