В Бурятии ВСГУТУ зачислил на бюджет более 90 участников СВО и их детей

93 участника спецоперации и детей из их семей зачислены на бюджетные места во ВСГУТУ в ходе приоритетного этапа приёма, сообщили в пресс-службе вуза.«Дети участников СВО могли поступить в рамках отдельной квоты, для которой ВСГУТУ выделил порядка 20% от бюджетных мест», – отметил ответственный секретарь приемной комиссии ВСГУТУ Вячеслав Кравченко.Зачисление на основные бюджетные места бакалавриата и специалитета в вузе пройдет с 4 по 9 августа. Документы на обучение на платные места будут принимать до 20 августа. Предельный срок для зачисления по договорам об оказании платных образовательных услуг – 31 августа.Фото: «Номер один»