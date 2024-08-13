Общество 13.08.2024 в 09:00

Продажа овощей с огорода

Можно ли получить штраф?
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Текст: Номер один
Продажа овощей с огорода
Номер один

Вопрос: «Могут ли оштрафовать за продажу овощей, выращенных на дачном участке?» 

Дарья Петровна Т.

Продажа урожая может рассматриваться как предпринимательская деятельность, которая требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Однако для дачников, реализующих небольшие объемы излишков урожая, существуют упрощенные условия.

Для легальной продажи урожая он должен быть выращен на участке менее 50 соток и при отсутствии наемных работников - необходимо иметь справку от садоводческого товарищества или местной администрации, подтверждающую данные обстоятельства. Такая справка действует в течение одного года.

Разрешенными местами для реализации урожая являются специально отведенные торговые места на рынках и ярмарках, а также обмен с соседями, раздача родственникам и друзьям, продажа через газеты или сайты объявлений.

Следует избегать несанкционированной торговли вдоль дорог, у остановок или магазинов, так как это действительно может повлечь штраф в размере от 500 до 2000 рублей согласно статье 14.1 КоАП РФ за неправомерную торговлю.

Также предусмотрены штрафы за использование некачественных, несертифицированных семян при выращивании сельхозкультур именно для продажи (до 500 рублей по ст. 10.12 КоАП РФ) и за невыполнение правил борьбы с опасными сорняками, такими, как борщевик Сосновского (от 300 до 500 рублей по ст. 10.1 КоАП РФ на федеральном уровне).

Необходимо помнить, что разрешения на продажу касаются только растительной продукции. Реализация продуктов животноводства (молока, яиц, мяса) запрещена без соответствующих разрешений от ветеринарных служб.

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