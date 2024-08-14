Алименты и единое пособие

Вопрос: «Будут ли учитываться алименты при назначении единого пособия в 2024 году?»

Долгор Б.

Если есть решение суда о сумме алиментов на детей, то как и прежде, в расчете доходов будет учитываться фактически поступившая сумма. Ее нужно указать при подаче заявления или Соцфонд сам получит сведения, если открыто исполнительное производство ФСПП.

Если родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении:

Будет учитываться сумма, указанная в заявлении либо соглашении, но не меньше:

¼ МРОТ (4 810,5 руб) — на одного ребенка;

⅓ МРОТ (6 414 руб) — на двоих;

½ МРОТ (9 621 руб) — на трех и более детей.

Правило вступило в силу с 1 июня 2024 года.