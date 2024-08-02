Китайцы охотятся за краснокнижным цветком, растущим в Бурятии

В Тункинском нацпарке Бурятии расцвел редкий краснокнижный цветок, за которым охотятся как жители Китая, так и Кореи из-за его целебных свойств. Название ему – Гнездоцветка клобучковая, она же Неоттианта клобучковая, или же попросту – Кокушник.

Внешне он ничем не примечателен. Пройдёшь мимо и не заметишь, считают сотрудники Тункинского нацпарка.

– Зацветает Кокушник только на 15 год. В Китае, Корее за цветком охотятся из-за его маленьких клубеньков, которые когда-то использовали в народной медицине. Один клубенёк развивается полгода, в летний период, и уходит в зиму. По весне нарастает рядом молоденький, а прошлогодний отмирает, - рассказали в нацпарке.

Гнездоцветка клобучковая внесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Бурятии.

Фото: предоставлено Тункинский нацпарк