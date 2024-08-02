Мэр Улан-Удэ пообещал привести в порядок улицу Пушкина

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел выезд на улицу Пушкина, где в прошлом году проходила реконструкция тепломагистрали №3.«Теперь все жители Стеклозавода и Шишковки надежно обеспечены горячей водой и теплом, а также мы закрыли небольшие котельные, которые загрязняли воздух зимой. Но с благоустройством подрядчики откровенно затянули. После дождей там, в разных местах, размывает асфальт. Проблема решаемая. Сейчас уже составлена дорожная карта благоустройства и расставлены приоритеты», - рассказал в соцсетях мэр.Также, по словам градоначальника, принято решение включить улицу Пушкина в нацпроект «Безопасные и качественные дороги», поскольку «жители должны ходить и ездить по хорошим дорогам».Фото: мэрия Улан-Удэ