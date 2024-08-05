В Бурятии всю неделю будет умеренно жарко

По данным республиканского Гидрометцента, на предстоящей неделе в Бурятии ожидается неустойчивая умеренно-жаркая погода. Ночи будут без осадков со слабым ветром. Днем возможны локальные кратковременные грозовые дожди.Преобладающая температура ночью составит +11, +16, по северу и юго-западу ожидается понижение до +6, +11.Днем будет +25, +30, по побережью Байкала и местами при дожде +18, +23 градуса.Фото: «Номер один»