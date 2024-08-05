В Бурятии двух заблудившихся женщин нашли в болоте

В минувшую субботу, 4 августа, две жительницы Улан-Удэ отправились в лес за грибами и заблудились. На их поиски отправились спасательные службы региона.

- Пожилые женщины, жительницы г. Улан-Удэ, заблудились в лесном массиве во время сбора дикоросов в районе станции «Байкальский прибой» в Кабанском районе. Спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда МЧС России обнаружили женщин в болотистой местности в 400 м от станции. Их транспортировали до базы подразделения и передали родственникам в удовлетворительном состоянии, - сообщили в республиканском МЧС.

Ранее «Номер один» сообщал о потерявшемся 69-летнем жителе села Каленово Иволгинского района. 28 июля он пошел за грибами и заблудился. Спустя три дня мужчина сам вышел из леса в районе поселка Хурумша.

Фото: Елена Кокорина