В Бурятии пострадавшим в ДТП детям выплатят почти 700 тысяч

Родители пострадавших в ДТП детей обратились в прокуратуру Бурятии. В результате аварии по вине 17-летнего молодого человека несовершеннолетние получили тяжкий вред здоровью.

Прокуратура провела проверку по обращению законных представителей несовершеннолетних и установила, что в июле 2023 года в селе Усть-Кяхта молодой человек 2006 года рождения, выехал на встречную полосу на автомобиле «Тойота Карина» и столкнулся с мотоциклом.

- В результате аварии 17-летнему водителю мототранспорта и его малолетнему пассажиру причинены различные телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. В целях защиты прав несовершеннолетних в суд было направлено два исковых заявления о взыскании с виновника и его законных представителей компенсации морального вреда и расходов на лечение, - рассказали в прокуратуре республики.

Кяхтинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил на общую сумму 686 тыс. рублей. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры района.

Фото: loon.site