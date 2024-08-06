Общество 06.08.2024 в 16:33

В Бурятии начали принимать заявки на новый поток «Школы фермера»

Обучение начнется с 16 сентября на базе Института непрерывного образования БГСХА
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии начали принимать заявки на новый поток «Школы фермера»

С 05 августа начался прием заявок на конкурсный отбор участников нового потока бесплатного образовательного проекта «Школа фермера» по направлению «Мясное и молочное скотоводство» (возрастное ограничение 18+).

Обучение начнется с 16 сентября 2024 года на базе Института непрерывного образования БГСХА.

- Участники проекта получат новые компетенции, которые позволят вести эффективное производство сельскохозяйственной продукции. Они повысят свою финансовую грамотность, получат консультации по экономической деятельности и технологическим вопросам, - сообщили в БГСХа.

Для участия в конкурсе нужно направить заявку, эссе и презентацию и/или видеоролик проекта, согласие на обработку персональных данных в срок до 06 сентября 2024 года (включительно) на электронную почту fermer_03@internet.ru.

Зачисление граждан Российской Федерации, закончивших военную службу в зоне специальной военной операции (демобилизованных и комиссованных участников СВО, участников боевых действий), осуществляется вне конкурсного отбора.

Печатная версия в объеме должна быть объемом не более 5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.

Презентация оформляется в программе Microsoft PowerPoint или аналогичной (не более 10 слайдов). Видеоролик должен быть продолжительностью не более 3-х минут.

Подробная информация о проекте на сайте БГСХА.

 

Фото: Номер один

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