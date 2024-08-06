В Улан-Удэ пройдет первый образовательный фестиваль-праздник

17 августа в Улан-Удэ пройдет образовательный праздник «Geek Teachers Fest» для учителей, родителей и их детей (возрастное ограничение 6+). Фестиваль пройдет на разных площадках Национальной библиотеки Бурятии.

- Команда проекта Гик Тичерс вместе с Центром образовательных технологий «Omemo Education» проведет фестиваль в стиле цирка, где объединят образовательные темы и развлечения. Посетителей ждут мастер-классы от учителей, лекции по психологии и педагогике, игрофикации, научные эксперименты, а еще яркие декорации и костюмы, конкурсы и танцы, - рассказали в Национальной библиотеке Бурятии.

Программа праздника еще формируется, и у учителей и преподавателей из Улан-Удэ есть возможность стать спикером события. Участие в фестивале бесплатное.

Подробная программа – на сайте мероприятия.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site