Общество 06.08.2024 в 17:05

В Улан-Удэ пройдет первый образовательный фестиваль-праздник

Посетителей ждут мастер-классы, лекции по психологии и педагогике, а еще яркие декорации, конкурсы и танцы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет первый образовательный фестиваль-праздник

17 августа в Улан-Удэ пройдет образовательный праздник «Geek Teachers Fest» для учителей, родителей и их детей (возрастное ограничение 6+). Фестиваль пройдет на разных площадках Национальной библиотеки Бурятии.

- Команда проекта Гик Тичерс вместе с Центром образовательных технологий «Omemo Education» проведет фестиваль в стиле цирка, где объединят образовательные темы и развлечения. Посетителей ждут мастер-классы от учителей, лекции по психологии и педагогике, игрофикации, научные эксперименты, а еще яркие декорации и костюмы, конкурсы и танцы, - рассказали в Национальной библиотеке Бурятии.

Программа праздника еще формируется, и у учителей и преподавателей из Улан-Удэ есть возможность стать спикером события. Участие в фестивале бесплатное.

Подробная программа – на сайте мероприятия.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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