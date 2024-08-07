Общество 07.08.2024 в 11:42

День Министерства социальной защиты населения Бурятии прошел в Джидинском районе

Представители министерства обсудили с жителями актуальные вопросы
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Текст: Валентин Соколов
День Министерства социальной защиты населения Бурятии прошел в Джидинском районе
Выездные дни министерства направлены на улучшение взаимодействия государственных органов с населением. Во время таких мероприятий представители министерства выезжают в районы республики для прямого общения с гражданами, обсуждения актуальных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются жители.

На днях руководители и специалисты ведомства на месте ознакомились с оказанием государственной социальной помощи на основании соцконтракта. Житель с. Боргой Зориктуев Альберт Борисович занялся изготовлением столярных изделий на заказ после того, как заключил контракт и оформил самозанятость.

Мужчина с детства занимается резьбой по дереву. Любимое дело стало основным источником доходов семьи. На средства господдержки приобрел оборудование для производства столярных изделий, предметов домашнего обихода, сувениров, кухонной утвари.

- Заказывают, делаю, отправляю, - рассказывает ремесленник. - У меня большие планы, хочу встретиться с Даши Намдаковым, поучиться у него. Участвую в различных выставках и ярмарках, часто становлюсь призером этих мероприятий.

Сочетание трудолюбия, таланта и поддержки в виде социального контракта создает прочную основу для успешного предпринимательства и благополучия многодетной семьи, что соответствует целям и задачам нацпроекта «Демография».

Состоялись и еще два особенных визита: в приемную семью, где живет пожилой гражданин, и в многодетную семью, которая с любовью воспитывает своих детей.

В уютном доме Семьи Цыцыковых живет пожилой человек - Сергей Бургутович, который в свое время остался один. Его воспитали родные дедушка и бабушка Миланы Викторовны Цыциковой, люди добрые и сердечные. После того как их не стало, Сергей Бургутович остался в их семье, став неотъемлемой частью, уважаемый и почитаемый всеми. Он защищен, окружен заботой и пониманием. Выполняя посильную работу по дому, он помогает членам приемной семьи вести домашнее хозяйство.

Посетили дружную многодетную семью Лубсановых из с. Инзагатуй - победителей в номинации «Сельская семья» регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2022».

Глава большого семейства Булат Бальжинимаевич - потомственный сын табунщиков, собственник большого подворья в районе. Папа учит детей как вести хозяйство, передает любовь к животноводству. Намсалма Владимировна – человек с активной жизненной позицией, постоянный участник всех мероприятий, проводимых в селе и в районе, кроме этого, она автор юмористических и сатирических произведений на бурятском языке. Её сын Чимит-Доржи неоднократный участник республиканского конкурса «Хухюу буряад». Многодетные родители очень рады успехам своих детей, которые являются победителями в различных международных и межрегиональных конкурсах.

В прошлом году семья получила сертификат на жилье семьям с 6 и более детьми - приобрели большой дом с земельным участком. В планах обустройство нового дома, расширение хозяйства.

Пожелаем этим замечательным семьям успеха и процветания!

Фото: предоставлено Минсоцзащиты Бурятии
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